Dodici furti di auto al giorno

Ieri mattina al comando provinciale di Foggia si è tenuta la cerimonia del 212esimo anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. La ricorrenza offre sempre l’occasione per fare un bilancio delle attività svolte nell’ultimo anno, illustrato dal comandante provinciale Giovanni Capone.

Tra i vari elementi enunciati dal colonnello, uno in particolare ricade direttamente sulla popolazione e la relativa percezione della sicurezza, ed è relativo ai soli primi cinque mesi del 2026: in Capitanata si sono verificati circa 1.800 furti di autovetture, una media di 12 episodi al giorno.

“È un dato che non possiamo considerare accettabile e che ci impone di rafforzare ulteriormente l'azione preventiva e repressiva – ha ammesso l’ufficiale superiore – sebbene molto sia stato fatto ma tanto ancora resta da fare: è un dovere che sentiamo nei confronti dei cittadini”.

Sul tema, c’è stata l’operazione delle Compagnie di San Severo e Termoli che ha portato all’esecuzione di una ventina di misure cautelari per numerosi furti di veicoli, rubati in diverse regioni e successivamente portati sul territorio per essere rivenduti o sezionati per la successiva commercializzazione dei pezzi di ricambio.

“Inoltre, non possiamo non tenere conto dei gravi episodi delittuosi recentemente verificatisi in questo territorio – ha aggiunto Capone - che hanno certamente contribuito ad alimentare un clima di forte preoccupazione. Da inizio anno sono quattro gli omicidi consumati nella sola città capoluogo e undici quelli consumati o tentati nel resto della provincia”.

A ogni modo, nello stesso periodo è stata registrata una diminuzione complessiva della delittuosità pari all'11,1%, come per esempio i furti (-6%) e le rapine (-29%).

“Sarebbe un errore considerarli un punto di arrivo – ha commentato – perché dietro le percentuali rimangono infatti fenomeni criminali ancora radicati e numeri che, soprattutto se rapportati ad altre realtà del Paese, restano troppo elevati per consentirci qualsiasi forma di appagamento”.

E poi c’è la piaga delle truffe agli anziani su cui l’Arma è certamente in prima linea. Nell’ultimo anno sono stati rilevati almeno una novantina di episodi accertati, di cui una decina hanno portato all’arresto in flagranza dei responsabili e il recupero della refurtiva, mentre in altri venti casi, nonostante le denunce siano state presentate a distanza di tempo, sono stati comunque identificati e denunciati i presunti autori.

Altro fronte caldo è il contrasto alla violenza di genere e la tutela delle vittime. Nell’ultimo anno in provincia di Foggia solo i carabinieri hanno attivato 543 “Codici Rossi”, dato che testimonia non solo la rilevanza del fenomeno, ma anche la determinazione con viene affrontata ogni segnalazione, nella consapevolezza che dietro ciascun intervento vi è una persona che chiede protezione e ha fiducia nelle istituzioni.