Auto rubate e poi ‘clonate’: due arresti

La polizia stradale ha scoperto in provincia di Foggia un sofisticato sistema economico-criminale per dare una “nuova identità” ad automobili rubate di media ed alta gamma, per poi rimetterle sul mercato come "immacolate". Al termine delle indagini sono state eseguite due misure cautelari ai domiciliari, emesse dal gip del tribunale del capoluogo su richiesta della procura. Per l’occasione sono state denunciate anche altre persone, sei uomini, una donna e un cittadino straniero.

Il "core business" del gruppo era basato su una tecnica di clonazione tanto semplice quanto efficace: i membri dell'organizzazione acquistavano a prezzi irrisori veicoli gravemente incidentati provenienti da diverse regioni d'Italia, si trattava spesso di rottami la cui riparazione sarebbe stata antieconomica. A quel punto si appropriavano della loro "identità", perché i dati documentali (numeri di telaio, targhe e carte di circolazione) venivano “materialmente” trasferiti su modelli identici, ma di provenienza furtiva, entrati nel frattempo nella disponibilità del sodalizio. Le auto "clonate" venivano poi vendute a ignari acquirenti attraverso l'uso di prestanome e intestatari fittizi, mentre i rottami venivano definitivamente “smaltiti” senza lasciare traccia.

L'attività investigativa è durata quasi due anni e si è avvalsa di attenti studi sulle movimentazioni di veicoli gravemente incidentati e su sofisticate analisi tecnico-scientifiche condotte dal personale specializzato della Polizia Stradale. Gli investigatori sono riusciti a individuare una decina di veicoli, tutti di marche prestigiose e il valore commerciale complessivo del parco auto recuperato si aggira intorno ai 100 mila euro. Tutti i mezzi sono stati restituiti ai legittimi proprietari dopo che la polizia ne ha ricostruito l'intera cronistoria "reale e documentale".

A margine dell'operazione, la Polizia di Stato ha diffuso alcuni consigli pratici per evitare di cadere nella trappola dei riciclatori durante l'acquisto di un'automobile usata.

Prezzi fuori mercato: diffidare sempre di offerte particolarmente vantaggiose rispetto ai prezzi medi di listino

Documentazione: richiedere e verificare tutta la documentazione relativa alla manutenzione pregressa

Anomalie elettroniche: approfondire la causa di eventuali spie o malfunzionamenti dei sistemi meccatronici

Dispositivi di apertura: pretendere fin da subito tutte le chiavi originali e i dispositivi di apertura, testandone il corretto funzionamento

Effettuare pagamenti tracciabili corrispondenti all’esatto prezzo pattuito evitando di accettare il pagamento in denaro contante

In fase di annotazione del passaggio di proprietà presso le agenzie di pratiche automobilistiche, fare riportare l’esatto valore del prezzo pattuito.

Red.