Appunti per il primo Consiglio comunale

La seduta iniziale del Consiglio comunale di Lucera è servita come atto preliminare delle attività politico-amministrative, anche per assegnare ruoli e incarichi per il funzionamento dell'assemblea. Lavoro in parte sprecato, perchè con le surroghe dei primi dei non eletti, a sostituzione degli assessori designati ieri, bisognerà rifare la geografia dell'aula con nuove nomine, anche in relazione ai capigruppo.

Quella di stasera sarà quindi l'effettiva partenza (con subito tre debiti fuori bilancio, l'adesione alla rottamazione delle cartelle esattoriali e una modifica al regolamento Tari) per la quale ci sarebbe bisogno di qualche segnale incoraggiante. Magari si potrebbe cominciare a lasciare lo spazio riservato alle interrogazioni dove è previsto dalle norme, cioè sempre al terzo punto dell'ordine del giorno dopo l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti e le comunicazioni preliminari. Sarebbe un elemento importante anche ai fini della dignità e considerazione degli argomenti posti alla discussione generale, perché per definizione riguardano la collettività e non le singole necessità dei consiglieri.

E visto che il sindaco ha lasciato solo da 24 ore la delega all'Urbanistica, considerata l'approvazione di diversi Piani Esecutivi nel precedente mandato (e altri sono in rampa di lancio definitivo), una delle questioni che si potrebbe porre è farsi dire da Giuseppe Pitta non tanto i nomi e cognomi dei dipendenti di McDonald's o dei supermercati aperti o da aprire, bensì il numero delle nuove unità lavorative effettivamente assunte, e con quali tipologie di contratti. Se quasi tutte le iniziative del genere, autorizzate dalla sua Amministrazione, poggiano soprattutto su questo aspetto, allora è poi doveroso dare conto di quale impatto occupazionale e quindi economico reale sia stato generato sulla collettività. Altrimenti resta il dubbio che siano solo operazioni edilizie e imprenditoriali a beneficio dei grandi marchi proponenti e non della popolazione che viene ridotta a semplice clientela. E questo va spiegato sia ai cittadini e pure alle attività dei residenti e già insediate, ma che perdono fatturato a causa di questi giganti del commercio, il cui settore locale sta vivendo una modifica storica. Se positiva o negativa lo si sta già vedendo, al netto dell'onestà intellettuale di chi la racconta dentro e fuori i consessi istituzionali ed elettorali.

Oppure sarebbe il caso di spiegare come mai il Comune sia finito in fondo alla classifica (posizione 385 su 405) dei beneficiari di finanziamento per la riqualificazione del palasport, dopo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha motivato l'esclusione con la seguente motivazione: "L'ente non è in possesso di alcun livello progettuale alla data di candidatura". Magari non sarà vero, ma gli annunci dei giorni scorsi erano quasi di aggiudicazione certa dei fondi richiesti.

O magari sapere come mai non è stata ancora sottoscritta la quota di spettanza di Acquedotto Pugliese messa a disposizione dalla Regione per tutti i Comuni della Puglia.

In tema di lavori pubblici, sarebbe interessante capire perchè i dintorni della stessa rotatoria di Piazza del Popolo sia stata rifatta due volte in tre mesi e chi ha pagato il secondo intervento, e comunque sapere quali e quanti interventi del genere siano stati eventualmente contestati negli ultimi anni, perchè di magagne in giro i cittadini ne raccontano a decine.

Oppure ancora, sarebbe il caso di farsi spiegare quali convincimenti successivi hanno portato il sindaco a concedere gratuitamente l'anfiteatro romano a un soggetto privato che ha allestito dodici date di concerti di alto livello e richiamo, con una media di 2.000 spettatori ciascuna, dopo aver vantato in campagna elettorale il pagamento del fitto della struttura a carico dei promoter che legittimamente vogliono fare business con iniziative del genere. E magari chiarire quale sia stato il criterio di acquisizione, assegnazione e distribuzione di biglietti omaggio a beneficio degli amministratori locali, tra consiglieri comunali e assessori. Non tanto per loro, quanto per rispetto alla cittadinanza, quella che magari ha pagato 98 euro per un posto, e negli ultimi giorni sta assistendo a una vendita "parallela" a prezzi decisamente più bassi.

r.z.