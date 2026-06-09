Via al bando 'Investimenti sostenibili'

Lo Studio Viola fa sapere che è stato aperto lo sportello del nuovo bando “Investimenti sostenibli 4.0” rivolto alle micro, piccole e medie imprese con sedi operative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna).

Sono escluse le imprese agricole.

Il programma economico deve prevedere spese da sostenere di importo non inferiori ad 750.000 euro e non superiori a 5.000.000 di euro e devono riguardare la realizzazione di investimenti innovativi.

Sono ammissibili alle agevolazioni per:

a) macchinari, impianti e attrezzature;

b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili;

c) acquisizione di certificazioni ambientali.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato, per una percentuale complessiva pari al 75% delle spese ammissibili.

Il mix di agevolazioni è articolato in relazione alla dimensione dell’impresa.

Per le piccole e medie imprese è previsto un contributo a fondo perduto pari al 35% del programma di investimento e un finanziamento agevolato pari al 40% del programma di investimento.

Il finanziamento agevolato, non assistito da forme di garanzia, deve essere restituito dall’impresa beneficiaria senza interessi in un periodo della durata massima di 7 anni.

Le imprese interessate possono contattare l’indirizzo e-mail info@cassandro.it , fornendo copia degli ultimi due bilanci di esercizio approvati e depositati e copia della visura ordinaria aggiornata.

Red.