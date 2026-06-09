Franchino presidente nazionale Serra Club

Lo scorso fine settimana a Milano il Consiglio nazionale del Serra International Italia ha rinnovato i suoi organi direttivi, eleggendo per acclamazione alla presidenza la lucerina Filly Franchino, vice presidente uscente e attuale governatrice del Distretto 73 che racchiude Puglia e Basilicata. Succede a Maria Lo Presti e resterà in carica fino al 2029. Non a caso, il tema posto al centro dal sodalizio è proprio “Dalla parte di ogni donna per la crescita dell’ umanita”.

Il Serra International è strutturato in club che nella diocesi di Lucera-Troia opera da almeno una quindicina d’anni. È un movimento laicale vocazionale della Chiesa Cattolica finalizzato a favorire e sostenere le vocazioni al sacerdozio e agli stessi sacerdoti. Tra gli obiettivi figura anche l’incoraggiamento e la valorizzazione delle vocazioni alla vita consacrata nella Chiesa Cattolica. Infine il Serra aiuta i propri membri a riconoscere e rispondere, ciascuno nella propria vita, alla chiamata di Dio alla santità in Gesù Cristo per mezzo dello Spirito Santo.

r.z.