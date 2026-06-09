Concorsi Oss a Lucera, polemiche per la sede

Il consigliere regionale Fabio Romito ha inviato una richiesta urgente agli uffici competenti della Regione Puglia affinché venga rivalutata l'organizzazione della prova preselettiva del concorso pubblico per Operatori Socio Sanitari che coinvolgerà ben 21.022 candidati ammessi con riserva.

"La scelta di concentrare tutte le prove presso un'unica sede a Lucera – ha dichiarato – rischia di creare enormi disagi ai partecipanti provenienti dalle diverse province pugliesi, soprattutto da quelle più lontane. Parliamo di migliaia di persone che dovranno affrontare spostamenti complessi, costi aggiuntivi e difficoltà logistiche non trascurabili".

La procedura concorsuale prevede lo svolgimento della prova preselettiva allhotel Vigna Nocelli, articolata in 21 turni distribuiti nell'arco di sette giornate, dal 22 al 30 giugno prossimi.

"Pur comprendendo le esigenze organizzative dell'Amministrazione – ha aggiunto - ritengo doveroso valutare soluzioni che consentano una maggiore distribuzione territoriale dei candidati. Per questo ho chiesto di prendere in considerazione l'individuazione di ulteriori poli concorsuali, almeno nelle città di Bari, Taranto e Lecce, mantenendo al contempo la sede di Lucera".

Secondo il consigliere regionale, una dislocazione delle prove su più sedi consentirebbe di ridurre sensibilmente i costi di viaggio e pernottamento per i candidati, alleggerire la pressione sulle strutture ricettive locali e garantire condizioni di partecipazione più eque per tutti.

"Quando una selezione pubblica coinvolge oltre 21 mila persone – ha concluso - le esigenze organizzative devono necessariamente conciliarsi con il diritto dei cittadini a partecipare alle procedure concorsuali senza affrontare ostacoli economici e logistici eccessivi. Confido nella sensibilità istituzionale della Regione affinché venga valutata con urgenza questa proposta nell'interesse dei candidati e del buon andamento della procedura".

Red.