Lavoro estivo: non basta lo stop in certe ore

Con l'arrivo della stagione estiva, molte imprese pugliesi tendono a identificare la disposizione regionale esclusivamente con il divieto di lavorare nelle ore più calde della giornata. In realtà, la disciplina è molto più articolata. L'ordinanza n.321 del 29 maggio scorso non si limita a prevedere la sospensione delle attività in presenza di rischio "Alto", ma impone ai datori di lavoro una serie di misure organizzative e preventive da adottare anche nei giorni in cui il rischio è classificato come "Moderato".

Quali attività sono interessate

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda l'ampliamento del campo di applicazione rispetto al 2025, perché l'ordinanza si applica su tutto il territorio regionale alle attività lavorative svolte in ambienti esterni, in ambienti confinati privi di adeguata ventilazione o raffrescamento, in condizioni caratterizzate da esposizione diretta o indiretta a elevato carico termico, nelle attività che comportano significativo impegno fisico.

In particolare, il provvedimento riguarda non solo l‘agricoltura, ma diversi settori lavorativi come quello agricolo e forestale (raccolta manuale e meccanizzata di prodotti agricoli, lavorazioni in campo, movimentazione manuale e meccanizzata di merci e materiali, attività caratterizzate da elevato impegno fisico o svolte in aree con limitata disponibilità di ombreggiamento); florovivaistico (coltivazioni e attività anche all'aperto con esposizione prolungata al sole); serre e tunnel agricoli (attività e lavorazioni in ambienti semi-confinati privi di adeguato raffrescamento naturale o artificiale); cave (attività estrattive e lavorazioni all'aperto); cantieri (edili, stradali e attività di costruzione svolte all'aperto); logistica e consegne, e una delle principali novità del 2026 riguarda l'estensione della disciplina a logistica di piazzale, attività di consegna di beni per conto terzi, rider e corrieri e addetti alle consegne urbane, attività svolte mediante biciclette, ciclomotori e altri mezzi di mobilità individuale.

L'ordinanza si applica inoltre a tutte le attività caratterizzate da esposizione prolungata alla radiazione solare, alle elevate temperature e da un significativo dispendio energetico e fisico.

Quando scatta il divieto di lavoro

Per le aziende resta confermato il meccanismo già previsto nel 2025, ma con alcune importanti innovazioni.

È vietato già dal 30 maggio, quindi con 20 giorni di anticipo rispetto allo scorso anno, svolgere attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole o in presenza di condizioni microclimatiche severe nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16 nei giorni in cui la mappa Worklimate, riferita ai "Lavoratori esposti al sole – attività fisica intensa", segnala un livello di rischio "Alto".

Il controllo deve essere effettuato quotidianamente tramite il portale ufficiale www.worklimate.it prima dell'avvio delle attività lavorative.

Attenzione: il rischio "Moderato" non può essere sottovalutato

Molti operatori tendono a concentrarsi esclusivamente sui giorni in cui Worklimate indica rischio "Alto", ma l'ordinanza 2026 impone specifici obblighi anche nei giorni in cui il rischio è semplicemente "Moderato".

In tali situazioni il datore di lavoro deve rimodulare gli orari di lavoro privilegiando le fasce meno calde; garantire pause di recupero in aree ombreggiate o raffrescate; assicurare la disponibilità continua di acqua potabile fresca; ridurre, ove possibile, l'impegno fisico richiesto ai lavoratori; adottare sistemi di rotazione del personale; fornire indumenti adeguati e traspiranti; informare i lavoratori sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di emergenza; promuovere il cosiddetto "sistema del compagno", che consiste nel formare tutti i lavoratori per riconoscere i primi sintomi nei compagni del colpo di sole e del colpo di calore; adottare misure specifiche per i lavoratori vulnerabili.

Maggiore tutela per i lavoratori vulnerabili

L'ordinanza attribuisce un ruolo centrale al “medico competente” nella valutazione dei lavoratori maggiormente esposti agli effetti del caldo.

Particolare attenzione deve essere rivolta a lavoratori anziani, donne in gravidanza, soggetti affetti da patologie croniche, lavoratori che assumono farmaci che aumentano la sensibilità al calore, persone in condizioni di fragilità sociale, linguistica o abitativa.

In presenza di prescrizioni formulate dal dottore, l'azienda deve adottare misure organizzative adeguate, quali la modifica degli orari di lavoro, anticipando magari l’orario di inzio per completare prima delle 12.30 o posticipando alcune lavorazioni al pomeriggio dopo le 16. E’ inoltre da prendere in considerazione l’assegnazione a mansioni compatibili, la riduzione dell'esposizione al calore tramite lo spostamento in aree riparate e l’esclusione temporanea dalle attività più gravose.

Cosa controllano le autorità sanitarie e gli organi di vigilanza (Ispettorato del lavoro)

Per le aziende, questa rappresenta probabilmente la novità più rilevante del 2026. Mentre nel 2025 l'ordinanza prevedeva genericamente che gli organi di vigilanza verificassero l'applicazione delle misure, nel 2026 l'articolo 7, comma 5 dell'ordinanza individua espressamente gli aspetti oggetto di verifica da parte delle autorità sanitarie e degli organi di vigilanza che saranno oggetto di controllo.

In particolare, verificheranno la consultazione quotidiana del sistema Worklimate; l'adozione delle misure organizzative previste dall'articolo 4; la disponibilità di acqua potabile; la presenza di aree di recupero e ristoro; l'attuazione delle prescrizioni del medico competente; l'informazione fornita ai lavoratori sui rischi da stress termico.

Per le imprese ciò significa che non sarà sufficiente limitarsi a rispettare il divieto nelle giornate a rischio "Alto", ma sarà necessario poter dimostrare l'effettiva applicazione delle misure preventive anche nei giorni classificati a rischio "Moderato".

Possibili segnalazioni agli organi di controllo

L'ordinanza 2026 introduce inoltre un ulteriore strumento di vigilanza. La Regione Puglia prevede la messa a disposizione di un sistema di segnalazione attraverso i portali regionali per comunicare situazioni di rischio o presunte violazioni delle disposizioni dell'ordinanza. Le segnalazioni potranno essere successivamente trasmesse agli organi di controllo competenti.

Conclusioni

Per le aziende pugliesi il 2026 rappresenta un ulteriore passo avanti nella gestione del rischio da calore. Il divieto di lavoro nelle ore più calde rimane legato al livello di rischio "Alto" individuato da Worklimate, ma gli obblighi di prevenzione sono disposti anche per il rischio “Moderato” e occorre aspettarsi controlli più mirati agli adempimenti da attuare.

L'organizzazione degli orari di lavoro, la disponibilità di acqua potabile, la corretta gestione delle pause, l'attenzione ai lavoratori più vulnerabili e la concreta attuazione delle misure di prevenzione previste dalla normativa non rappresentano infatti semplici adempimenti formali, ma devono essere realizzati concretamente per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Dottor Michele D’Apote

www.dapote.it

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Per approfondire: Ordinanza n. 321 del 29 maggio 2026 Presidente Regione Puglia

