Soldi regionali per i pronto soccorso

La Giunta regionale ha approvato ieri un provvedimento per destinare 25,4 milioni di euro al potenziamento della rete di emergenza urgenza delle strutture di pronto soccorso di Asl, Aziende ospedaliere universitarie ed Enti ecclesiastici. Le somme stanziate arrivano dai fondi europei Fesr-Fse e da quelli nazionali di Sviluppo e Coesione.

“Gli interventi – ha spiegato l’assessore alla Sanità, Donato Pentassuglia - serviranno a rendere più funzionali i pronto soccorso sia per i pazienti sia che per gli operatori sanitari che ci lavorano. I nuovi posti letto, ad esempio, serviranno ad evitare le attese in barella e a stabilizzare i pazienti in luoghi confortevoli. Così come la dotazione tecnologica, che è indispensabile per essere al passo con la sanità digitale. Infine, non abbiamo accentrato le risorse sui grandi ospedali, ma abbiamo lavorato su tutta la rete per garantire assistenza e cure migliori in tutta la Puglia”.

Per la provincia di Foggia, figurano da realizzare il potenziamento tecnologico e ottimizzazione dei percorsi del Policlinico Riuniti e la rifunzionalizzazione del presidio dell’ospedale di Cerignola con l’istituzione di posti letto di medicina d’urgenza e sono già in esecuzione tecnologie di evoluzione e miglioramento dei percorsi del pronto soccorso di “Casa Sollievo” San Giovanni Rotondo dove sono in programma altri due progetti: uno per la continuità dell’urgenza nella transizione emergenza-degenza e un altro sui flussi logistici e organizzazione del workflow.

Red.