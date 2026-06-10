L'educazione al tempo dei social media

Il Rotaract Club Lucera promuove un incontro intitolato “Educare nell’era dei Social Media – Un’analisi a più voci per educare ad un uso consapevole delle nuove tecnologie”. L’appuntamento è per venerdì 12 giugno alle 19.30 al Circolo Unione di Lucera.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito dei service del Distretto 2120 Puglia e Basilicata e, in particolare, nel progetto “Fix You”, un programma allestito per sensibilizzare le comunità sui temi del benessere psicologico e della salute delle nuove generazioni nell’era digitale.

Sono state invitate a parlare Francesca Pecoriello, psicoterapeuta, Marianna Tremonte, psicologa, e Federica Minelli, nutrizionista.

“L’incontro nasce dalla volontà di riflettere insieme su uno dei temi più urgenti del nostro tempo – hanno spiegato dal Club presieduto da Morgana Mezzolla – cioè il rapporto tra i giovani e i social media, tra opportunità e rischi, tra connessione e isolamento. Tre professioniste porteranno il loro contributo da prospettive complementari. Tre sguardi diversi per affrontare in modo completo le implicazioni psicologiche, relazionali e fisiche di un uso non consapevole delle tecnologie digitali”.

Red.