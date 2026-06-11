Rifiuti nelle campagne, Comune parte civile

Il recente blitz dei carabinieri che ritengono di aver scoperto un’articolata organizzazione dedita allo smaltimento illecito di rifiuti anche nelle campagna della Capitanata, è finita anche all’attenzione della quinta commissione del Consiglio regionale che si pccupa di ambiente.

Per l’occasione, è stata audita l’assessore Debora Ciliento che è intervenuta riferendo che si pone quanto mai necessaria un’attività di controllo e di monitoraggio rafforzata, sia per l’aspetto “minore” dell’abbandono dei sacchetti sia per i casi di traffico di grosse quantità di rifiuti.

“Per questo – ha spiegato davati all'organismo presieduto da Loredana Capone – la Regione ha sottoscritto a marzo un accordo che ha coinvolto carabinieri e Guardia di finanza, Arpa Puglia e Cnr, al fine di coordinare le attività di intelligence, monitoraggio e intervento per reprimere lo smaltimento illegale e i traffici illeciti. Questa iniziativa ha previsto un investimento di 1,5 milioni di euro in tre anni e a breve si procederà alla verifica periodica per monitorare gli obiettivi, capire come si sta lavorando e di che cosa vi sia ulteriormente bisogno”.

Sul tema ha preso posizione anche il consigliere Antonio Tutolo, affermando che “l’incremento del fenomeno criminoso si è fisiologicamente spostato dalla Campania, dove sono stati rafforzati i controlli statali, soprattutto dopo l’apertura della procedura di infrazione da parte dell’Unione europea. Occorre quindi che lo Stato intervenga prima di arrivare a situazioni estreme come quelle verificatesi nella Terra dei Fuochi. La commissione si faccia promotrice di una mozione al Governo per incrementare l’impegno contro un fenomeno ormai chiaro: la migrazione del traffico dei rifiuti”.

Intanto, nei giorni scorsi, appena rieletto, il sindaco di Lucera Giuseppe Pitta ha annunciato la costituzione di parte civile del Comune, in caso di processo a carico dei numerosi indagati finiti nelle intercettazioni audio e video coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari.

Il movimento civico “Orizzonti futuri”, invece, aveva chiesto la mappatura completa dei siti inquinati o potenzialmente contaminati nell’agro lucerino, l’aggiornamento e la pubblicazione dei Registro tumori, un report annuale del sindaco sulla situazione ambientale e proprio un richiesta al prefetto di intensificazione dei controlli, specie nelle ore notturne.

r.z.