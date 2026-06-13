Tutte le Case di comunità in provincia

Asl Foggia ha attivato in Capitanata 16 “case di comunità”, in linea con il modello di sanità territoriale delineata dal decreto ministeriale 77/2022, per un investimento complessivo di oltre 2 milioni e mezzo di euro rivenienti da fondi Pnrr. Il completamento strutturale, la dotazione tecnologica e l’avvio della fase operativa sono stati formalizzati a fine maggio con due delibere del commissario straordinario Antonio Nigri.

Le strutture rappresentano la porta d’accesso al Sistema Sanitario Nazionale, essendo punto di riferimento integrato per i servizi sanitari e sociosanitari direttamente sul territorio, nei casi in cui le condizioni cliniche degli utenti non richiedano un accesso ospedaliero.

Ciascuna è associata al distretto di appartenenza, per garantire agli utenti una presa in carico più efficace, personalizzata e continuativa, operano in modo integrato équipe multidisciplinari composte da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, infermieri, specialisti ambulatoriali e assistenti sociali.

In ognuna sono inoltre sono presenti il Centro Unico di Prenotazione, il Punto prelievi, la Centrale Operativa Territoriale e il servizio di scelta e revoca dei medici generici e pediatri.

Il modello delle Case di Comunità prevede un’organizzazione di tipo Hub e Spoke. La prima è una struttura di riferimento distrettuale che assicura funzioni di coordinamento, presa in carico della cronicità e supporto mediante la telemedicina. È garantita la presenza medica 7 giorni su 7, h 24, mentre la presenza infermieristica è 7 giorni su 7, h 12. Gestisce il coordinamento infermieristico distrettuale e la Centrale Operativa Territoriale.

Le Spoke invece sono articolazioni territoriali che dipendono funzionalmente dalle Hub. Le presenze di medici e infermieri sono garantite 6 giorni su 7, dalle 8 alle 14 e nelle ore non presidiate fisicamente (dalle 14 alle 20), la copertura è garantita dall’Hub attraverso la piattaforma di telemedicina, inserita nella piattaforma regionale certificata, alla quale il paziente accede con autenticazione digitale (Spid o Cie).

Le Hub già attivate in Capitanata sono a Manfredonia in Via Barletta, ad Accadia sulla Strada Provinciale 91 e a Foggia in Piazza della Libertà. Un’altra funzionante è a Monte Sant’Angelo in Via Santa Croce.

Le Spoke attive sono a Peschici in Via Solferino, a Vieste in Contrada Coppitella, a Rocchetta in Piazza Aldo Moro, ad Ascoli in Viale Paolo Borsellino, a Cagnano in Via Fraccacreta, a Castelnuovo in Via San Pasquale, a Deliceto in Via Arena Cavata, a Mattinata in Via San Michele Arcangelo, a Motta in Piazza Padre Pio, a Orta Nova in Piazza Umberto I, a San Giovanni Rotondo in Corso Roma, a San Nicandro in Via Madonna del Campo e a Zapponetta in Via Papa Giovanni XXIII.

A queste si aggiungono quelle già funzionanti a Foggia in Via Grecia e a Rodi in Corso Madonna della Libera.

Sono in avanzata fase di realizzazione le Case della Comunità a Orsara, Pietra, Stornarella, Troia, Biccari, Serracapriola e San Paolo Civitate.

“Le Case della Comunità rappresentano il cuore della nuova sanità territoriale: sono luoghi nei quali si realizza concretamente l’integrazione tra professionisti, servizi sanitari, servizi sociali e strumenti digitali - ha detto Nigri – e si tratta di un investimento strategico che rafforza il legame tra sanità e territorio, riducendo le distanze tra utenti e servizi e permette di sviluppare modelli di presa in carico più efficaci e continuativi, soprattutto per anziani, pazienti fragili e affetti da patologie croniche. Questo modello consente di garantire ai cittadini risposte più rapide, appropriate e vicine ai luoghi di vita e, allo stesso tempo, alleggerire la pressione sugli ospedali”.

Proseguono, inoltre, le attività per la realizzazione degli Ospedali di Comunità a San Nicandro, Monte Sant’Angelo, Vieste, Vico, Torremaggiore, San Marco in Lamis, Foggia (Via Protano) e Volturino.

Sono in corso ulteriori investimenti destinati al rafforzamento della rete assistenziale territoriale, tra cui la Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza di Accadia, nuove strutture polifunzionali a San Severo e Foggia, il centro riabilitativo dedicato ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione e il potenziamento dei consultori familiari.

Infine, oggi è stato presentato a Cerignola il Truck della prevenzione, il nuovo mezzo mobile dedicato agli screening oncologici di prossimità per le donne. L’ambulatorio mobile si inserisce nel progetto di potenziamento della rete di prevenzione oncologica promosso dalla Regione Puglia, con un investimento di un milione di euro.

L’obiettivo è portare la sanità nei luoghi della Capitanata in cui, difficoltà logistiche oppure condizioni di fragilità sociale, rendono più complessa l’adesione agli screening femminili, così da superare le distanze e raggiungere le aree orograficamente complesse della provincia e i Comuni di piccole dimensioni. Il Truck, quindi, raggiungerà le donne direttamente nei luoghi di residenza, lavoro e studio per rendere concreto il principio di equità territoriale nell’accesso ai servizi sanitari. Ha una sala mammografica, una ginecologica per il Pap-Test e altri due ambulatori, con relativo personale dedicato e specializzato già assunto.

Red.