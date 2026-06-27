Lavanda sui Monti dauni, uno spettacolo

Da una decina d’anni a questa parte, c’è un piccolo pezzo dell’agro dei Monti dauni che sembra essere stato trasportato direttamente in Provenza. O viceversa. Nelle campagne intorno a Biccari, su terreni di proprietà della famiglia Sabatino, tra giugno e luglio va in scena un vero e proprio spettacolo naturale difficilmente reperibile alle latitudini della Capitanata, dove pochi ettari coltivati a lavanda portano dritto ad atmosfere e sensazioni transalpine.

L’omonima azienda agricola ovviamente ne fa una questione economica, ma dentro ci ha messo un elemento di valorizzazione e promozione del territorio, visto che è possibile effettuare una visita tra i filari, organizzata direttamente da Filippo Sabatino, uno che è letteralmente attaccato alla sua terra, uno che giustamente si fa vanto di questa attività particolare portata avanti con impegno e profitto dopo aver importato i primi semi dal Piemonte, sperimentando produzioni dell’essenza con cui aromatizzare olio, candele e perfino biscotti, in collaborazione con un forno locale: “Anche stavolta aspettiamo tanti per vivere nuovamente i colori, i profumi e le emozioni della fioritura, con tantissime novità pensate per rendere l’esperienza ancora più speciale”.

La lavanda ha un ciclo di coltura annuale e questo è proprio il periodo migliore anche dal punto di vista estetico, visto che tra qualche settimana si passerà alla raccolta e trasformazione delle piante che poi riprenderanno vita (e valore) durante l’inverno.

Non a caso, dentro l’appezzamento i visitatori troveranno un’altalena bianca e altre installazioni con un tocco di classe, pensate per ammirare a circa 600 metri metri di altezza una meraviglia da raggiungere a piedi, costellato da campi, ruscelli e prati, e che sembra pure troppo per il paesaggio dei Monti dauni che tante bellezze comunque riesce a mostrare.

Il momento ideale è al calar del sole, alternativa decisamente impareggiabile al solito aperitivo di città. C’è l’occasione di avere un contatto vero e proprio con la lavanda, così da conoscere meglio la piantagione e con la possibilità di cogliere mazzetti a uso personale, attendendo il tramonto sopra un’altalena completamente bianca montata direttamente in mezzo ai filari a tinte viola che si mischiano con il marrone del suolo, il giallo dei campi di grano ancora da mietere, il verde intenso delle chiome boscose.

“Noi stiamo credendo molto in quello che facciamo – ha spiegato Sabatino - e penso che sui Monti dauni dobbiamo proporre un modello di produzione più a misura d’uomo e in linea con le esigenze del mercato.

r.z.