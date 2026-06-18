La qualità dell'aria a Lucera e dintorni

Alzi la mano chi non si è mai lamentato per i miasmi che si avvertono nel territorio di Lucera e dintorni, di varia natura e fragranze. Ci sono quelli ormai noti e riconoscibilissimi (seppur spesso negati), ci sono le più classiche puzze di bruciato ma magari sono direttamente associate alla recentissima operazione di polizia giudiziaria, promossa dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, con il supporto dei carabinieri del Nucleo Tutela Ambientale. Quest'ultima vicenda ha fatto risalire all’attenzione dei cittadini della Capitanata il delicato tema della qualità dell’aria che respirano, dopo aver appreso dagli inquirenti che il fenomeno della “Terra dei Fuochi” è tutt’altro che confinato nella zona della Campania, visto che l’inquinamento derivante dai roghi notturni di rifiuti riguarda anche vasti agri dei Comuni di Cerignola, Lucera, San Severo e buona parte del Tavoliere.

E per argomenti del genere ci vogliono dati certi e misurazioni affidabili e credibili, come quella leggibile nell’informativa annuale del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, studio che offre il quadro generale relativo alla qualità dell’aria riferito all’anno scorso, con focus regionali che riassumono i dati rilevati dalle stazioni di monitoraggio presenti su tutti i rispettivi territori.

È emerso un trend di miglioramento della qualità dell’aria a livello nazionale, con rispetto dei valori limite per PM10 e PM2,5 in quasi tutta Italia. Si è ridotta la presenza del biossido di azoto e il caldo estremo e l‘assenza di precipitazioni nel 2025 non hanno migliorato la situazione dell’ozono in estate.

L’informativa di Snpa ha mostrato una riduzione diffusa e statisticamente significativa per tutte le regioni che erano coinvolte nelle procedure di infrazione Ue per superamenti di PM10 (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, Campania, Sicilia, Toscana, Umbria e Puglia), permettendo il rientro nei limiti proprio per le ultime tre.

In provincia di Foggia sono operative cinque stazioni di rilevamento: una nel centro urbano del capoluogo, in Via Rosati, una nel territorio di Lucera in area rurale nei pressi dell’azienda agricola Russo in contrada Villani, una a San Severo in località Posta del Principe, una a Manfredonia in Via dei Mandorli, e l’ultima a Monte Sant’Angelo su un suolo privato “Ciuffreda”.

Per quanto riguarda il PM10, tutte sono rimaste sempre con una media inferiore ai livelli di guardia: le due garganiche addirittura sotto i 15 μg/m³, le due del Tavoliere si sono attestate tra i 15 e i 20 e solo la foggiana è arrivata ai 21, posizionandosi nel terzo stadio della scala indicata. L’attuale valore limite è 40 ma dal 2030 sarà 20, mentre il parametro indicato dall’Oms è 15.

Il valore limite annuale del PM2,5 (25 μg/m³) è rispettato su quasi ovunque, e per questo inquinante è stata osservata una riduzione media di circa il 14% nel 2025, rispetto alla media del decennio 2015-2024. In particolare per la Capitanata, i rilevamenti sono stati solo sulla piana del Tavoliere, a Foggia è arrivato a 11, mentre nelle altre due si è fermato a 9. Il parametro da rispettare entro il 1° gennaio 2030 sarà 10 e addirittura il valore guida dell’Oms scende a 5.

In larga parte del Paese si registrano ancora livelli di concentrazione di ozono superiori agli obiettivi previsti dalla legge (solo il 9% delle stazioni rispetta l’obiettivo a lungo termine, pari a 120 μg/m³ come valore più alto della media mobile giornaliera su 8 ore). Le condizioni meteorologiche estive dell’estate scorsa hanno fatto registrare anche diffusi superamenti della soglia (180 μg/m³ per la media oraria) prevista a tutela della popolazione dall’esposizione acuta.

Per questo rilevamento in Capitanata, hanno funzionato la stazione di Monte Sant’Angelo con zero giorni di superamento, a Lucera solo un giorno registrato e a San Severo sono stati sette. L’obiettivo a lungo termine (2050) per la protezione della salute umana non prevede alcun superamento durante l’anno del valore 100, entro il 2030 è invece di massimo 18 superamenti come media su tre anni di 120, lo stesso paramentro indicato dall’Oms.

Infine, il biossido di azoto (NO2) che ha un valore limite annuale di 40 µg/m³, da dimezzare entro il 2023, mentre l’Oms lo porta a 10. Le cinque stazioni provinciali hanno detto che l’area più critica è stata la sipontina con una media annuale di 21, poi la foggiana a 18, e le altre tre a non più 9.

In effetti, la nuova Direttiva europea, entrata in vigore a dicembre 2024, impone limiti più stringenti da raggiungere entro il 1° gennaio 2030, per i quali si rendono necessarie strategie aggiuntive a carico del Governo italiano. L’obiettivo è ridurre significativamente l’inquinamento atmosferico, tenuto conto del fatto che i livelli attuali sono superiori, in larga parte del Paese, ai valori limite della nuova norma, e ai valori guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che indica l’inquinamento atmosferico come uno dei maggiori rischi ambientali per la salute.

Riccardo Zingaro