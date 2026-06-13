Il Comune impone (agli altri) pulizie antincendio

Sono già diversi gli incendi registrati fuori e dentro le mura cittadine di Lucera anche prima dell’entrata in vigore del 15 giugno (e fino al 15 settembre) della dichiarazione da parte della Regione dello stato di grave pericolosità per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Puglia. Quello di ieri nei dintorni del castello ha interessato anche la vegetazione interna alle mura che un mese fa Luceraweb aveva documentato già essere fuori controllo.

Ci sono responsabilità da accertare a tutti i livello ma per il terzo anno consecutivo, prima si cominciano a contare i danni e poi il Comune emana un provvedimento con il quale l’ente impone ai “proprietari di fondi, terreni ed aree poste all’interno ed all’esterno del centro abitato, di provvedere alla loro pulizia ed estirpazione dell’erba, in modo da non costituire pericolo per la pubblica e priva incolumità”.

Si tratta sostanzialmente della conferma di quanto disposto a Bari dal presidente della Giunta regionale, Antonio Decaro.

Non ci sarebbe nulla da dire se non fosse che la maggior parte dei terreni da cui partono o si estendono i roghi, quasi sempre dolosi, sono di proprietà di Palazzo Mozzagrugno, e in molti casi non si tratta di aree periferiche e rurali, ma anche immerse nel centro urbano, con esempi eclatanti di scarsa o assente manutenzione che diversi cittadini stanno evidenziando da mesi.

A questo punto l’Amministrazione comunale dovrebbe cominciare da sé stessa a irrogare le previste sanzioni che possono andare da mille a 10 mila euro, a seconda della gravità dell’inadempienza o del gesto commesso che potrebbe avere anche rilevanza penale.

Il testo dell’ordinanza si conclude con un invito che sembra un auto sberleffo, poiché i cittadini vengono invitati a segnalare alle autorità competenti (specie polizia locale e altre forze dell’ordine) “situazioni di pericolo derivanti dallo stato di abbandono di dette aree”, oppure segnalare “con sollecitudine un incendio, riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento”.

r.z.