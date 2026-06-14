Il mese del grano (e dei suoi problemi)

Centinaia di agricoltori hanno partecipato ieri mattina al flash-mob di Cia Agricoltori Italiani per denunciare la situazione di grave crisi della cerealicoltura nazionale. Lo hanno fatto al Varco della Vittoria del porto di Bari, dove arrivano tonnellate di grano importato da ogni parte del mondo. Gli imprenditori agricoli hanno denunciato come siano proprio le massicce importazioni il principale fattore di deprezzamento del grano italiano, con gravi speculazioni.

“Chiediamo che già dai prossimi giorni siano bloccate le importazioni fino a dicembre 2026, visto l’approssimarsi della raccolta del grano duro, perché le scorte presenti nei magazzini dell’industria molitoria sono più che sufficienti” - ha dichiarato Gennaro Sicolo, vice presidente nazionale e presidente regionale – e quindi ulteriori importazioni prima della prossima raccolta e nei 6 mesi successivi costituiscono esclusivamente un’azione predatoria nei confronti del grano duro italiano. Occorre anche una svolta immediata nei controlli dei porti. Non sono più accettabili i controlli attuali, a campione e spesso non randomizzati e discrezionali, totalmente insufficienti per garantire la sicurezza alimentare. Chiediamo un sistema strutturato, generalizzato e permanente di tutte le navi con carico di grano duro che veda il pieno coinvolgimento coordinato e contestuale di carabinieri del Nas, Guardia di Finanza, Sanità marittima e Osservatorio fitopatologico regionale. I controlli devono riguardare le eventuali violazioni delle norme doganali e il rispetto degli standard sanitari, ambientali e merceologici (presenza di micotossine, residui di pesticidi, eventuale radioattività, effettività della destinazione per l’alimentazione umana del grano duro importato) e della reciprocità sociale. Negli ultimi anni abbiamo avuto una crescita abnorme: nel 2023 le importazioni sono aumentate del 40% rispetto al 2022 e 30% rispetto al 2021. Un ulteriore crescita si è avuta nel 2024, 2025 2026, soprattutto da Paesi extra UE. Questo meccanismo crea un eccesso artificiale di offerta, indebolisce il potere contrattuale degli agricoltori e favorisce dinamiche speculative. Il risultato è una filiera squilibrata dove chi produce perde e chi trasforma ottiene enormi extraprofitti”.

Il prezzo del grano duro è passato da oltre 50 euro al quintale del 2023 agli attuali 19-25 euro, addirittura inferiore a quello di 40 anni fa. In Italia c’è una riduzione netta della superficie coltivata a grano duro che si aggira intorno al 40%, a causa esclusivamente dei prezzi pagati ai cerealicoltori dall’industria molitoria italiana. Le stime dell’Ismea dicono che gli agricoltori sono costretti a vendere in perdita. Infatti a fronte di un costo medio di 1.170 euro per ettaro, l’industria riconosce appena 500-600.

“Non è più rinviabile una nuova legge che istituisca la pasta Made in Italy con 100% grano duro italiano da filiera certificata e preveda anche l’obbligo dell’indicazione dei Paesi di origine del grano duro su ogni confezione di pasta”.

“Lo avevamo detto che la Commissione Unica Nazionale non è, e non sarebbe mai potuta essere, la panacea per i mali della cerealicoltura italiana. Lo avevamo anticipato a chi insisteva, e i fatti ci stanno dando ragione. È un sistema di rilevazione dei prezzi che, a maggior ragione per la provincia di Foggia, si sta dimostrando persino meno efficace della borsa merci un tempo presente in Camera di Commercio. Dobbiamo trovare dei correttivi che lo rendano più funzionale alle esigenze del mercato nazionale”.

Questo il messaggio che Filippo Schiavone, presidente di Confagricoltura Foggia e componente della Giunta nazionale dell’organizzazione, ha lanciato nel corso del suo intervento alla 79esima assemblea provinciale dell’associazione, celebrata sempre ieri a Palazzo Dogana.

“Deve essere chiaro a tutti che gli agricoltori devono produrre reddito e non semplicemente coprire i costi - ha aggiunto – perchè noi siamo imprenditori come tutti gli altri e lavoriamo per avere dei guadagni, non solo per evitare perdite. Vale per il grano come per tutte le altre produzioni agricole che rappresentano, per il nostro territorio, la base del sistema economico locale”.

A seguire si sono tenuti i due panel programmati: il primo, incentrato sulla risorsa idrica, ha visto gli interventi di Antonello Bruno (Presidente Confagricoltura Puglia), Francesco Santoro (Direttore Consorzio di Bonifica per la Capitanata), Nicola Gherardi (Delegato Giunta nazionale Confagricoltura) e Raffaele Piemontese (Assessore alle Infrastrutture della Regione Puglia); il secondo, dedicato alle Aree interne, ha ospitato gli interventi dei presidenti dei Gal Meridaunia e Gargano, Pasquale De Vita e Stefania Bozzini, e dello stesso Schiavone in veste di delegato della Giunta nazionale di Confagricoltura.

I lavori si sono conclusi con il contributo del direttore nazionale della Confederazione, Roberto Caponi, che ha rimarcato la centralità dell’agricoltura come asset strategico per il futuro del Paese e le azioni messe in campo da Confagricoltura per assicurare competitività e innovazione, a partire dall'esigenza di un ripensamento complessivo del sistema di garanzie per le imprese.

Red.