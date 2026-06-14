Nella terra sempre più vocata agli spumanti dove finalmente comincia a lavorare bene un consorzio dedicato, sbarca uno dei primi dieci marchi francesi di champagne. La maison Pannier è arrivata nel sud Italia, e ha cominciato dalla Puglia, e in particolare da Lucera, il suo percorso di espansione, eleggendo Massimo Ferosi come Brand Ambassador per la provincia di Foggia.

Venerdì sera nel suo ristorante “Il Presidente” c’è stata la presentazione della gamma di bollicine preferite dai parigini, secondo quanto riferito da Mosè Ambrosi, il referente italiano della casa di Chateau Thierry, nella valle della Marna.

Il menù degustazione di sei portate, appositamente creato per l’occasione dallo chef lucerino che ha accolto con grande entusiasmo questo riconoscimento che premia la qualità della sua proposta, è stato accompagnato dalle bottiglie della cantina che si vuole posizionare nei presidi di alta cucina del territorio, elevando ulteriormente il livello della cultura gastronomica.

Durante la serata, è stato messo in palio e assegnato anche un ticket per una visita con degustazione gratuita nella struttura medievale del XII secolo, ricavata in un’antica cava di pietra all’estremo nord della Francia, dove si trovano oltre 400 ettari vitati, principalmente a Pinot Meunier, Pinot Noir e Chardonnay.