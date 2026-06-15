Pitta comincia dalla Giunta Zero

Il Comune di Lucera ha la necessità di avere al più presto una Giunta pienamente operativa, perché sono in vista alcune scadenze e adempimenti di carattere finanziario e tributario che non possono essere rimandati.

E quindi non è possibile attendere la proclamazione degli eletti in Consiglio per poi considerare la geografia dei gruppi e delle forze espresse dalla maggioranza. In effetti, già da alcuni giorni è in corso un vero e proprio casting tra le singole liste (tranne il Movimento 5 Stelle che non ha raggiunto il quorum minimo) per la proposizione di un nome al sindaco Giuseppe Pitta che poi deve effettivamente firmare i decreti di nomina dell'esecutivo numero zero, perché dotato di legittimazione politica ma non composto dai "titolari" che presumibilmente arriveranno a settembre, quando le delicate trattative sui posti e le deleghe saranno realisticamente terminate.

Operazione tutt'altro che semplice anche questa, come in realtà avvenuto a ogni inizio di mandato amministrativo, visto che ciascuno cercherà di ricavare il massimo possibile rispetto agli altri partner. Del resto, la platea di quelli che si sentono e si vedono assessori si è pure ampliata rispetto alla vigilia dell'apertura delle urne, per cui non sarà facile anche stavolta trovare la soluzione ideale e tenere a bada chi si sente sprecato a fare semplicemente il consigliere comunale.

r.z.