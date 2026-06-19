Due giorni di quasi 800 anni fa

Sabato e domenica al castello di Lucera si terrà la manifestazione “Luceria 1240 – Il Richiamo dell’Imperatore”, evento internazionale di ricostruzione storica organizzato e promosso dall’Associazione Gens Capitanatae con il Comune.

La fortezza aprirà gratuitamente le sue porte per far compiere ai visitatori un autentico salto all'indietro fino alla primavera del 1240. In quei mesi, Federico II di Svevia preparava le sue campagne militari nel nord Italia e affidava al Giustiziere di Capitanata il compito di radunare cavalieri e truppe dal territorio. Fu quello il contesto in cui la colonia musulmana di Lucera – inserita stabilmente nelle strutture del potere svevo – assunse un ruolo di primissimo piano come presidio nel Regno. Lucera nel XIII secolo fu infatti una delle città più importanti del Regno di Sicilia, sede della colonia musulmana voluta da Federico II e straordinaria esperienza politica, culturale e sociale.

Per l’occasione, arriveranno esperti rievocatori provenienti anche da Svizzera e Germania, assieme a importanti realtà nazionali operanti in Puglia e Abruzzo, così da ricreare un grande accampamento medievale. All'interno del campo, la vita quotidiana, civile e militare dell’epoca verrà ricostruita seguendo un approccio rigorosamente filologico: abiti, formule, gesti e protocolli dei momenti spettacolari sono stati interamente mutuati dalle fonti storiche coeve.

“Vogliamo dimostrare – ha riferito il presidente, Alessandro De Troia - che la storia è una risorsa viva solo se compresa, vissuta e condivisa insieme. Il nostro obiettivo è coniugare l'altissimo rigore scientifico che guida le nostre ricerche sulle fonti storiche con la capacità di emozionare e coinvolgere un pubblico di tutte le età, restituendo a Lucera e alla Capitanata la centralità culturale che meritano”.

Red.

SABATO 20 GIUGNO

Ore 10:00 – Apertura accampamento

Ore 10:30 – Didattica sui ruoli sociali nel Duecento. Attività divulgative per scoprire da vicino le fatiche, gli agi e le abitudini di contadini, artigiani, nobili e cavalieri

Ore 11:30 – Torneo di tiro con l'arco storico

Ore 12:00 – Chiusura accampamento

Ore 18:00 – Riapertura accampamento

Ore 20:00 – L'arrivo del Giustiziere. Suggestiva rievocazione dell'arrivo del funzionario imperiale, rimasto impresso nella storia anche perché a lui fu inviato uno dei pochi documenti superstiti riguardanti Castel del Monte. Ad accoglierlo il saraceno Giovanni Moro, il tedesco Bertoldo di Hohenburg, il Conte Gualtiero di Palearia e il feudatario di Capitanata Ruggero de Parisio.

Ore 20:30 – L'investitura del Cavaliere. Cerimonia solenne del potere con formule e protocolli ricostruiti dalle fonti storiche del XIII secolo

Ore 22:00 – Musica e poesia a corte nel Duecento. Performance dal vivo incentrate sulla straordinaria tradizione letteraria e musicale fiorita alla curia federiciana

Ore 23:00 – Chiusura accampamento

DOMENICA 21 GIUGNO

Ore 10:00 – Apertura accampamento

Ore 10:30 – Didattica sui ruoli sociali nel Duecento. Approfondimenti interattivi su abbigliamento, fatiche e oggetti della vita quotidiana nel XIII secolo

Ore 11:30 – Torneo di tiro con l'arco storico. Fasi conclusive della competizione

Ore 12:00 – Chiusura accampamento

Ore 18:00 – Riapertura accampamento

Ore 19:00 – Il colloquio dei nobili. Rappresentazione dei momenti di consultazione e amministrazione burocratica dell'epoca sveva

Ore 19:30 – Rassegna delle truppe. Solenne schieramento e rassegna militare dei contingenti prima della partenza per la campagna militare

Ore 20:30 – Musica e poesia a Corte nel Duecento. Performance dal vivo sulle note della cultura musicale e letteraria del XIII secolo

Ore 21:00 – Chiusura accampamento e conclusione dell'evento