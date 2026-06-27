I vigneti speciali di Motta e San Marco

In tutta la Puglia sono stati riconosciuti oltre 13 ettari di terreno su cui sono presenti vigneti storici ed eroici, individuati nei comuni di Putignano e Locorotondo, in provincia di Bari, Manduria, in provincia di Taranto, e San Marco la Catola e Motta Montecorvino, in provincia di Foggia, classificati tutti "eroici". Si tratta di aree che custodiscono un patrimonio agricolo, paesaggistico e culturale di straordinario valore, testimonianza della lunga tradizione vitivinicola pugliese e delle pratiche colturali che hanno caratterizzato il territorio nel corso di interi secoli.

La Regione ha pubblicato il primo elenco come conseguenza dell’intenzione, manifestata da una delibera di Giunta di febbraio dell’anno scorso, di voler tutelare il proprio patrimonio vitivinicolo, gestito dalla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari. Tutto nasce dalla legge 12 dicembre 2016, n.238, recante la “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”, che all'articolo 7 promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti ubicati in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o caratterizzate da particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale.

L'elenco regionale è finalizzato a individuare e valorizzare le superfici vitate che presentano specifiche caratteristiche di eroicità o storicità. In particolare, sono definiti “eroici” i vigneti che possiedono almeno uno dei requisiti previsti dalla normativa, tra cui pendenze elevate, altitudini superiori ai 500 metri sul livello del mare, sistemazioni su terrazze e gradoni o localizzazione nelle piccole isole. Sono invece considerati “storici” i vigneti che dimostrano la presenza di una superficie vitata antecedente al 1960 e che conservano elementi tradizionali quali l'alberello pugliese o sistemazioni idraulico-agrarie e terrazzamenti di particolare pregio paesaggistico.

L'iscrizione nell'elenco assume inoltre particolare rilevanza ai fini del riconoscimento del sostegno economico previsto dall'Intervento SRA25 – Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR 2023/2027) della Regione Puglia. Il requisito dell'iscrizione dovrà essere posseduto, pena la non ammissibilità della domanda di aiuto, a partire dal 1° gennaio 2026 e mantenuto continuativamente fino al 31 dicembre 2028 compreso, pena la decadenza dai benefici concessi.

“La pubblicazione del primo elenco rappresenta un traguardo importante per la valorizzazione della nostra identità rurale e vitivinicola. Questi vigneti – ha ricordato l’assessore regionale all’Agricoltura e allo sviluppo Rurale, Francesco Paolicelli - custodiscono un patrimonio antico fatto di saperi, tradizioni, paesaggi e biodiversità che abbiamo il dovere di preservare e trasmettere alle future generazioni. Salvaguardare queste superfici significa non solo proteggere la memoria storica della viticoltura pugliese, ma anche sostenere le comunità che continuano a prendersene cura con passione e competenza”.

Red.