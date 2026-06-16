Nuove guide in sede per Asl e Policlinico

Nella mattinata di oggi, quasi contemporaneamente, si sono insediati i nuovi direttori generali del Policlinico Riuniti e dell’Asl Foggia.

Yanko Tedeschi è arrivato nel più grande ospedale di Capitanata al posto di Giuseppe Pasqualone che era in Viale Pinto da febbraio 2022. Il nuovo vertice è laureato in Economia e Commercio con il massimo dei voti, è commercialista ed è in possesso di consolidata esperienza e competenza nella direzione di strutture complesse di aziende sanitarie e di enti del servizio sanitario regionale e di formazione manageriale in ambito sanitario. Da quattro anni era direttore amministrativo e delegato alle funzioni di direttore generale della Asl di Lecce, ma aveva lavorato anche aalla Asl di Bari e all’Agenzia Regionale per la Sanità nella gestione delle risorse finanziarie, nella programmazione e nel controllo di gestione. E’ stato autore di saggi specialistici del settore, docente e direttore scientifico in master e corsi di formazione manageriali.

Tiziana Dimatteo, invece, è arrivata in Via Protano al posto di Antonio Nigri che guidava l’azienda da febbraio 2023, dopo essere stata commissaria e direttrice generale della Asl Bat. Il primo tema affrontato è stato quello della gestione delle nuove Case di Comunità e gli Ospedali di Comunità finanziati dal Pnrr, per il rafforzamento dell’assistenza territoriale con integrazione fra servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, con l’obiettivo di migliorare continuità delle cure, supportare i percorsi di presa in carico e favorire appropriatezza e prossimità delle prestazioni.

Dimatteo è laureata in Economia e Commercio con votazione 110 e lode e ha un master in “Contabilità analitica e Controllo di gestione nella Pubblica Amministrazione e in Sanità” all’Università LUM Jean Monnet-School of Management. Nel suo percorso professionale figurano diversi incarichi di responsabilità nel sistema sanitario regionale della Puglia: è stata direttrice amministrativa del Policlinico di Bari, direttrice dell’Area Gestione Risorse Economico-Finanziarie dell’Istituto Tumori di Bari e, prima ancora, responsabile del Controllo di Gestione e dell’Area Gestione Risorse Finanziarie.

Dimatteo ha subito nominato i direttori amministrativo e sanitario, rispettivamente Massimo Raponi e Leonardo Miscio.

“La sanità pubblica è chiamata oggi a governare processi di cambiamento complessi – ha dichiarato - che richiedono capacità di programmazione, ascolto dei territori e valorizzazione delle competenze professionali. Intendo proseguire e rafforzare il dialogo istituzionale con gli enti locali, le organizzazioni sociali e tutti gli attori coinvolti nel sistema salute, affinché sia possibile consolidare un modello di assistenza sempre più vicino ai bisogni dei cittadini, equo, accessibile e orientato alla qualità delle cure”.

Red.

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