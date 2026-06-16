Nessun danno al castello per il fuoco

Alla fortezza svevo-angioina di Lucera non sono stati registrati danni alla struttura o alle parti archeologiche, a seguito dell’incendio dello scorso fine settimana che ha interessato non solo i dintorni ma anche l’area interna delle mura medievali. Lo hanno accertato i tecnici del Comune che oggi hanno effettuato un sopralluogo assieme a un rappresentante dell Soprintendenza, mirato anche a verificare la fruibilità del sito nei giorni seguenti.

A Palazzo Mozzagrugno pare vogliano cambiare registro sulla questione, istituendo un sistema di maggiori controlli dei luoghi, anche dopo le polemiche, le proteste e le accuse piovute sul sindaco Giuseppe Pitta che ha cercato di difendersi, senza però spiegare come fosse possibile avere la vegetazione così alta e poco manutenuta in uno dei posti più sensibili e storicamente attaccati dal fuoco.

Si sono scagliati contro di lui ampi pezzi della minoranza in realtà non ancora eletta, specie quella facente parte della coalizione “Noi per Lucera” che aveva Vincenzo Checchia come leader. Mancata prevenzione e programmazione sono gli elementi di maggiore criticità sollevati su quanto accaduto.

Intanto, l’assessore regionale alla Gestione delle Emergenze, Debora Ciliento, ha partecipato alla seduta straordinaria della V Commissione consiliare permanente convocata dalla presidente Loredana Capone per fare il punto sulla situazione degli incendi che nelle ultime settimane hanno colpito numerose aree del territorio pugliese. Con lei la dirigente della Sezione Protezione civile, Barbara Valenzano.

“Oggi grazie a un confronto tra parti politiche, che è stato allargato alle diverse componenti del sistema di protezione civile regionale, tra cui i coordinamenti del volontariato regionale, Arif, vigili del fuoco, carabinieri forestali, Anci, gli enti parco, e anche le rappresentanze sindacali e i volontari dei pompieri, abbiamo potuto ascoltare diversi punti di vista e ognuno ha potuto esporre le proprie esigenze, evidenziando criticità e punti di forza – ha detto – e però voglio però partire da una considerazione: la maggior parte degli incendi boschivi o di vegetazione nasce come incendio doloso. Questo ci deve far riflettere ai fini della prevenzione e dell’educazione e sensibilizzazione delle comunità. Ci sono regole sullo sfalcio e sull’abbruciamento delle stoppie che vanno seguite, cosa che non sempre accade e spesso ha conseguenze irreparabili”.

Secondo i dati forniti dalla Protezione civile, la Regione ha investito nell’ultimo anno 70 milioni di euro per la campagna antincendio, attraverso azioni integrate di prevenzione, monitoraggio, potenziamento dei mezzi e delle risorse umane, supporto al volontariato, cooperazione interistituzionale e rafforzamento della capacità operativa terrestre e aerea.

“Questo permette di animare un sistema di cooperazione tra tutte le componenti che certamente va sempre meglio consolidato, anche attraverso il confronto - ha aggiunto Ciliento – e presto verrà rinnovata la convenzione con i vigili del fuoco, la cui richiesta di incremento delle unità operative in Puglia non può che essere rilanciata anche da questa amministrazione. Presto arriveranno i due elicotteri della flotta regionale, la cui presenza sul territorio sarà importante, e ricordo che il precedente governo regionale aveva avanzato l’ipotesi di stanziare i Canadair della flotta di Stato presso l’aeroporto Gino Lisa di Foggia, riconosciuto quale polo logistico strategico per la Protezione civile, proprio per avvicinarli alle regioni del versante adriatico; un’ipotesi che continuiamo a sostenere. La campagna è partita ufficialmente solo il 15 giugno, anche se il sistema è già stato messo alla prova. In questi mesi dobbiamo continuare a dialogare e confrontarci, mettendo da parte polemiche e strumentalizzazioni, che certo non aiutano il sistema a funzionare meglio e possono invece ingenerare panico e false informazioni. Poi a settembre, quando si concluderà, ci siederemo per valutare gli errori di pianificazione, le necessità emerse, come porvi rimedio e affrontare al meglio il prossimo anno”.

Red.