La valorizzazione dell’identità territoriale e del patrimonio culturale rappresenta una delle sfide più importanti per lo sviluppo turistico e sociale della Capitanata. Con questo obiettivo nasce il progetto editoriale “Castelli e Torri in Terra di Capitanata”, una pubblicazione curata dalle Pro Loco della provincia di Foggia che sarà presentata venerdì 19 giugno alle 17 a Palazzo Dogana a Foggia.

L’iniziativa, promossa da Unpli Puglia con il coordinamento di Gerardo Lionetti, si propone di raccontare e valorizzare uno dei patrimoni più significativi e identitari del territorio: castelli, torri, rocche, manieri e fortificazioni che, dalla Daunia al Gargano, testimoniano secoli di storia e civiltà. In effetti quasi ogni centro abitato conserva tracce di antiche strutture difensive che raccontano l’evoluzione storica del territorio, dalle prime fortificazioni risalenti all’epoca dei Dauni fino alle grandi architetture medievali. Un percorso che attraversa le dominazioni longobarde e bizantine, si consolida con i Normanni e trova nuova espressione con Federico II, gli Angioini e gli Aragonesi, fino alle vicende che hanno interessato il Regno di Napoli nei secoli successivi.

L’opera editoriale nasce dalla volontà di promuovere la conoscenza di questi autentici “tesori inestimabili”, rafforzando il legame tra comunità e patrimonio culturale. Il progetto intende infatti contribuire alla costruzione di una maggiore consapevolezza collettiva sul valore storico, artistico e identitario delle emergenze monumentali presenti sul territorio provinciale.

“Pur registrando negli ultimi anni una crescente attenzione turistica verso la Capitanata – hanno fatto sapere i promotori - permane la necessità di sviluppare strumenti di promozione e divulgazione capaci di rendere sempre più accessibili e fruibili le ricchezze culturali locali. In questo contesto, la pubblicazione rappresenta un importante strumento di conoscenza rivolto non solo ai visitatori, ma soprattutto ai cittadini e alle giovani generazioni, affinché possano riscoprire la memoria storica dei propri luoghi e riconoscere nel patrimonio culturale una concreta opportunità di crescita sociale, culturale ed economica.

Red.