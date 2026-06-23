Tornano le nubi nere sulla Rssa Darco

Non è la prima volta che si addensano nubi nere sulla Rssa Michele Darco di Lucera, anzi sarebbe il caso di dire che non se ne sono mai andate da diversi anni a questa parte, fatti soprattutto di difficoltà economiche legate alla garanzia degli stipendi ai lavoratori della struttura del quartiere Cappuccini.

Ci sono stati momenti anche peggiori in realtà, quando erano in forse addirittura gli approviggionamenti alimentari poi rientrati almeno parzialmente, ma resta sempre una certa fatica, tanto da far ipotizzare la clamorosa chiusura del complesso aperto dal 2014 e che oggi è praticamente l’unica attività funzionante della “casa madre” dell’Azienda dei Servizi alla Persona intitolata alla memoria di Maria de Peppo Serena e Tito Pellegrino.

L’ultima presa d’atto arriva da una recente riunione a cui hanno preso parte il presidente Giuseppe Agnusdei, il sindaco Giuseppe Pitta, il consigliere regionale Antonio Tutolo, rappresentanti dei lavoratori e perfino parenti degli ospiti attuali, costituiti da pazienti non autosufficienti o verso il fine vita.

L’incontro è servito soprattutto a confermare che le avversità economiche derivano dai ritardi delle erogazioni di spettanza della Regione Puglia e dall’invocato accredimento degli altri 15 posti letto, condizione che garantirebbe un flusso di cassa più corposo e sicuro, così da costruire una programmazione più serena per tutti coloro che gravitano al suo interno.

In effetti nessuno ha mai spiegato perché fin dall’inizio sia rimasta “coperta” da fondi pubblici solo la metà delle disponibilità alloggiative allestite, nonostante al momento della sua apertura la Rssa è l’unica accreditata tra Lucera e Monti dauni.

A far uscire i contenuti dell’appuntamento è stato il signor Domenico Moffa, familiare di un paziente che ha elogiato la professionalità e la dedizione del personale, nonostante gli arretrati delle retribuzioni per infermieri, oss, cuochi e collaboratori vari che prestano la propria opera gratuitamente, senza contare le donne volontarie che animano alcune ore pomeridiane.

Nelle sue argomentazioni, emerge anche la circostanza risalente al 2020, per la quale sarebbe stato sottoscritto tra Regione e Asp un contratto di servizio che autorizzava il convenzionamento con l'Asl dei rimanenti 15 posti.

“A oggi la Regione non ancora provvede alla copertura finanziaria per l'accreditamento dei predetti 15 posti letto senza convenzione – è scritto in un documento non si sa bene firmato da chi, nel quale viene calcolato un mancato incasso di circa 3 milioni di euro in dodici anni - e tale ritardo sta irrimediabilmente pregiudicando la sopravvivenza dell'ente che evidentemente non ha la capacità economica per riuscire a far fronte alle spese di gestione”.

Questa versione dei fatti è stata fortemente contestata proprio da Tutolo, il quale ha risposto in maniera piuttosto stizzita dopo la diffusione delle argomentazioni, chiamando in causa direttamente la dirigenza del sodalizio: “I fondi per i 15 posti aggiuntivi sono già disponibili da tempo per la Rssa Michele Darco di Lucera – si legge in una nota - tant’è che sono stati messi a bando, e questo avviene solo quando le risorse sono stanziate. È bene ribadirlo: i soldi ci sono da molto tempo, il bando è stato pubblicato e questo significa che la copertura finanziaria c’è. Non corrisponde al vero, quindi, che la Regione Puglia non abbia garantito la copertura finanziaria. Anzi, è l’Asp che sta perdendo un’opportunità enorme di usufruire di quelle risorse che attualmente sono bloccate, certamente non per colpa della Regione, ma per propria inerzia nel completare le procedure previste. Perciò il problema fondi non esiste ed è vergognoso che si speculi in maniera becera su questi argomenti. La verità amministrativa è semplice: l’Azienda non ha ancora completato la procedura di accreditamento e non ha trasmesso la documentazione prevista dalla legge. E se ci si ‘dimentica’ di rispondere a delle Pec per un anno e mezzo, il problema forse non è la Regione Puglia. Senza gli atti dell’Asp, nonostante i fondi già disponibili, nessun ufficio può procedere. Senza quel passaggio, ogni iter resta bloccato. Confermo di aver partecipato personalmente a quella riunione e ho dato piena disponibilità a sollecitare gli accreditamenti presso gli uffici preposti non appena l’ente presenterà gli atti mancanti. Ma finché la documentazione non viene completata, nonostante i fondi già stanziati e il bando già pubblicato, ogni intervento risulta impossibile. L’obiettivo resta tutelare lavoratori, ospiti e famiglie. Per farlo servono serietà e trasparenza, non narrazioni che distorcono i fatti”.

Il commissario straordinario Giuseppe Agnusdei dal canto suo si è difeso, facendo sapere di essere sostanzialmente solo, senza personale, senza direttore generale, senza Consiglio di amministrazione, per cui le difficoltà burocratiche aumentano in condizioni del genere, senza contare la pesante e strutturale debitoria da affrontare. Ha promesso di portare a termine la procedura nel giro di qualche giorno.

r.z.