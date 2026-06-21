Gli impianti sportivi del Convitto Bonghi

Gli impianti sportivi esterni del Convitto Bonghi di Lucera sono rinati, grazie alla tenacia del personale ma anche alla disponibilità delle varie ditte incaricate che hanno dato priorità alla scuola rispetto ad altri impegni.

Lo hanno fatto sapere dell’istituto di Via IV Novembre, annunciando la disponibilità di un campo polifunzionale, dotato di attrezzature per praticare varie discipline come basket, volley, minivolley e tennis, su una nuova superficie in cemento. Anche il campo di calcetto ha avuto il proprio restyling, pronto ad ospitare tornei, e poi si è aggiunta la chicca rappresentata dall’installazione di un campo da padel tutto nuovo, realizzato con le ultime tecnologie disponibili e dotato di impianto di illuminazione notturna.

“Avevamo preso un preciso impegno nei confronti della nostra comunità scolastica che aveva bisogno di un ammodernamento delle strutture già esistenti e lo abbiamo mantenuto, vincendo lo scetticismo di molti addetti ai lavori – ha commentato la dirigente Antonella Falco – e lo stesso vale per i nostri futuri alunni del liceo scientifico a indirizzo sportivo che potranno contare su impianti nuovi e funzionali che si aggiungono alla palestra già presente e alle varie convenzioni stipulate con le associazioni sportive del territorio”.

In effetti, la Regione Puglia a ottobre scorso ha istituito per la prima volta il nuovo indirizzo sportivo, per il quale è stata formata già una classe di alunni che quindi potranno fruire nei nuovi ambienti e avviare la propria avventura scolastica nel migliore dei modi.

A settembre è prevista l’inaugurazione, probabilmente alla presenza di esponenti del Coni con il quale la scuola sta sottoscrivendo un partenariato speciale di valore regionale.

L’operazione si è inserita nel progetto “A tutto Sport” con il quale il Convitto ha ottenuto un finanziamento proveniente dal Pnrr (codice M4C1I1.4-2025-1685-P-62211) collegato all’avviso “Azioni integrate per la realizzazione di ambienti didattici accoglienti e l’organizzazione di attività didattiche e di tutoraggio funzionali a contrastare l’abbandono scolastico – Agenda sud – Fase 2 (D.M. 106/2025”.

Con i fondi assegnati, sono stati acquistati anche accessori e attrezzature (racchette da padel, palline, palloni calcio a 5 e da pallavolo, etc.) per consentire il miglior utilizzo dei campi.

Red.