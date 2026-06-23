La 'Luceria' tra spazio, rabbia e performance

Due mesi di studi e rilevazioni. Una cinquantina di atlete coinvolte e altrettante considerate come elementi di “controllo”. Sono i numeri del primo studio scientifico effettuato nel sud Italia e realizzato a Lucera in materia di “embodimetria”, la disciplina che si propone di misurare la correlazione tra azioni ed emozioni, ottimizzando quindi l’approccio psicologico così da migliorare la prestazione sportiva. Nello specifico sulla pedana, perché le attività si sono svolte alla palestra Rinaldi dell’Opera San Giuseppe dove si allena l’Asd Ginnastica Luceria.

A condurre le operazioni, per la prima volta nel sud Italia, è stato il dottor Andrea Chellini, psicofisiologo di fama internazionale che ha sperimentato procedure in collaborazione con Nicola Gerbi e Alessandro De Paolis, co-fondatore della sede di Lucera dello Studio Myo Emotion. I dati ora sono stati inviati all’Università La Sapienza per una loro prima aggregazione da parte del team del professore Marco Iosa (docente di Psicologia e Neuroriabilitazione), senza escludere che ci possa essere una seconda sessione per una particolare fascia d’età che è sembrata essere la più “interessante” dal punto di vista scientifico.

“Noi abbiamo indagato la relazione tra espressioni facciali, prossemica (cioè la corretta capacità di occupare uno spazio) e la performance stessa – ha spiegato Chellini – e abbiamo visto che allenando proprio il fattore ‘spazio’ l’emozione di base è incrementata in tutte le ginnaste soprattutto nella rabbia, prima che nella paura e gioia. Questo ha significato un innalzamento della grinta, una maggiore aggressività positiva rispetto allo stato di quiete e rilassatezza. Questo passaggio può diventare un elemento vincente se viene fatto un buon uso canalizzato di questa emozione, così come abbiamo osservato nelle ragazze del gruppo di studio che hanno migliorato la propria prestazione. Sembra esserci una correlazione significativa, soprattutto nella fascia 8-13 anni. Nello specifico, abbiamo collegato la vista e quindi l'occhio con lo spazio. È importante abituare l’occhio a spazi sempre più distanti che la ginnastica ritmica prevede, ma senza perdere il controllo del proprio corpo. Questa condizione dà maggiore sicurezza, è la base di partenza di quello che noi chiamiano ‘il bambino felice’, così da inserire poi quella dose di grinta che porta a colmare lo spazio tra l’occupazione di sicurezza e la libertà di effettuare il proprio esercizio. In generale, abbiamo visto un miglioramento per tutte, e tra le ragazze più grandi probabilmente c'è bisogno di più studio sperimentale su questo modello che stiamo creando, così da vedere meglio la relazione tra l’elemento motorio e quello identitario. Noi vorremmo continuare, è la scienza che ce lo chiede diradando tutti i dubbi che emergono, e vorremmo partire proprio da Lucera per creare in modello definito che poi faccia a scuola per tutte le altre attività italiane che vorranno seguire questo sistema”.

“Questa iniziativa ha dato maggiore risalto a un elemento spesso sottovalutato come proprio lo spazio – ha aggiunto De Paolis – perché non ci accorgiamo coscientemente di occuparlo. E quindi fornendo delle modalità di movimento, le atlete inizialmente avevano trovato difficoltà in spazi ristretti e con determinati esercizi indicati, ma con il tempo e l'applicazione di queste abitudini lo spazio è diventato sempre più ampio e più aperto e ha dato i risultati che poi abbiamo visto chiaramente”.

La più contenta è sicuramente Maria Antonietta de Sio che in questa stagione appena terminata ha inserito un valore aggiunto importante nel pacchetto di proposte mirate al miglioramente delle ragazze.

“Abbiamo vissuto questo periodo con grande impegno e serietà – ha riferito – perché si tratta di uno studio importante. Ci ha gratifica anche dal punto di vista tecnico, perché la ragazze hanno fatto un percorso di cui hanno beneficiato tecnicamente. E questo lo hanno apprezzato sia loro che le rispettive famiglie, le abbiamo viste più sicure in gara, con meno ansia e più determinazione. E i risultati alla fine sono arrivati ancora più soddisfacenti, con abitudini comportamentali acquisite che serviranno a loro per il resto della vita”.

r.z.