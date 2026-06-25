Una giornata sul Sentiero Frassati

Una giornata dedicata alla figura di Pier Giorgio Frassati, giovane laico torinese, appassionato di montagna e testimone autentico di fede e solidarietà, già proclamato santo. Sabato 27 giugno Castelluccio Valmaggiore ospiterà un articolato programma di iniziative che unirà spiritualità, cultura, escursionismo e riflessione civile nel segno di uno dei santi più amati dalle nuove generazioni.

La manifestazione è promossa dai Comuni attraversati dall’omonimo Sentiero (cioè anche Biccari, Celle, Faeto e Roseto), in collaborazione con il Club Alpino Italiano – sezione Foggia e Puglia - con la diocesi di Lucera-Troia e numerose realtà associative del territorio.

Il momento centrale sarà la presentazione del volume “Pier Giorgio Frassati e i suoi sentieri”, scritto dal saggista Antonello Sica, prevista per le 17.30 nella sede comunale, con l’annunciato interventi dei sindaci, del vescovo e dei rappresentanti dal Cai.

In precedenza alle 9, invece, proprio davanti al Municipio partirà un’escursione programmata con la partecipazione di gruppi scout per poi tornare a Castelluccio per ora di pranzo con un buffet conviviale.

La giornata si concluderà alle ore 20.30 al Rifugio Casonetto con la proiezione del docufilm “Verso l'alto”, dedicato alla vita del futuro santo.

Il Sentiero Frassati della Puglia fu inaugurato il 4 settembre 2011. Un anello escursionistico che si sviluppa sui Monti dauni per 41 km, con un dislivello di 1.400 metri.

Pier Giorgio Frassati (1901-1925), torinese, beatificato nel 1990 e canonizzato nel 2025, socio Cai, con la sua testimonianza di vita, incentrata sulla “carità gioiosa”, trovava ragione e alimento per ogni suo impegno, tracciando un ‘sentiero’ per tanti giovani come lui. Tra il 1996 e il 2012 il Club Alpino Italiano in collaborazione con molte associazioni (Giovane Montagna, Azione Cattolica Italiana, Fuci e Agesci, ha intitolato a Frassati 22 itinerari di particolare interesse naturalistico, storico e religioso in ogni regione e provincia autonoma italiana.

“L'appuntamento rappresenta un’occasione per approfondire l'eredità spirituale e umana di Pier Giorgio Frassati – hanno spiegato i promotori - figura capace di coniugare fede, impegno sociale, amicizia e amore per la montagna, valori che continuano a parlare alle giovani generazioni e a quanti cercano modelli credibili di cittadinanza attiva e testimonianza cristiana”.

Red.