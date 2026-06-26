Un nuovo Cts per combattere la Xylella

La Giunta regionale ha ampliato il Comitato Tecnico Scientifico già istituito a gennaio 2021, formato da esperti regionali e internazionali di comprovata esperienza al fine di assicurare un supporto alle decisioni che dovranno essere adottate per contenere la diffusione di Xylella fastidiosa sul territorio pugliese e rilanciare il settore agricolo nei territori colpiti dalla batteriosi.

Ogni componente opera a titolo gratuito, resta in carica per tre anni, e insieme esprimeranno un parere non vincolante sui piani e programmi che la Giunta adotterà. Le decisioni del Cts, se necessario, saranno sottoposte al Comitato Fitosanitario Nazionale per la loro approvazione e successiva adozione da parte dell’Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia.

Il primo approva, tra l’altro, le misure contro l’introduzione e la diffusione nel territorio italiano degli organismi nocivi, gli standard tecnici, le procedure operative, i piani di emergenza e i piani di azione regionali.

Ecco la nuova composizione: Donato Boscia, ricercatore emerito Cnr con il ruolo di presidente; Franco Nigro, Ordinario di Patologia vegetale dell’Università di Bari; Giacinto Salvatore Germinara, Ordinario di Entomologia dell’Università di Foggia; Blanca Landa, research scientist, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Spagna; Daniele Cornara, Associato del Di.S.S.P.A. dell’Università di Bari; Andrea Luvisi, Ordinario di Patologia vegetale dell’Università del Salento; Biagio Di Terlizzi, direttore Ciheam Bari; Vito Gallo, Ordinario di Chimica del Politecnico di Bari; Cinzia Montemurro, Associato di Genetica agraria dell’Università di Bari; Laura Rustioni, Associato di Viticoltura dell’Università del Salento; Maria Valeria Mininni, Ordinario di Urbanista dell’Università di Matera; Saverio Russo, Ordinario di Storia moderna dell’Università Foggia, Maria Lisa Clodoveo, Associato in Scienze e Tecnologie alimentari dell’Università di Bari; Rosario Centonze, presidente della Federazione regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali.

Red.