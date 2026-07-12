Il tribunale è (ri)morto, il funerale a Roma

Esattamente un anno fa su Lucera arrivò la prevedible doccia fredda che confermava la mancata riapertura del tribunale, nonostante tutte le rassicurazioni, i convegni, i sorrisi rassicuranti e le dichiarazioni pubbliche che lasciavano presagire un provvedimento del Governo Meloni che era stato pure sostanzialmente illustrato.

E invece in quel Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2025 vennero confermate le tre sedi distaccate decentrate di Lipari, Portaferraio e Ischia, vennero recuperate le sedi abruzzesi ancora in bilico e venne istituito il presidio (ancora oggi molto contestato su quel territorio) di Bassano del Grappa denominato “Pedemontano”.

Per il resto, nessun cenno su Lucera, Rossano e Alba, i tre uffici che a più riprese e da più fonti erano accreditati dagli ambienti sia di Palazzo Chigi che di Camera e Senato. Peraltro, l’analisi tecnico-normativa contenuta nel dossier arrivato alla valutazione dell’esecutivo citava espressamente i tre poi rimasti fuori senza una spiegazione ufficiale o credibile, tanto da indicare perfino la dotazione dell’organico per i magistrati e il personale amministrativo, segno evidente che l’argomento era giunto a una fase avanzata della sua trattazione.

Ma quella non era nemmeno l’ultima presa in giro, perché nei giorni successivi i peones e i collaborazionisti a orario e convenienza continuavano ad affermare che c’era sempre modo e tempo per recuperare con il disegno di legge da presentare in Parlamento.

E in effetti questo adempimento è stato fatto il 3 ottobre successivo, firmato dai ministri Carlo Nordio, Paolo Zangrillo e Giancarlo Giorgetti, ma con una versione peggiorativa del testo, perchè sono definitivamente scomparsi i riferimenti al “ripristino” dei tribunali soppressi nel 2013, con buona pace anche del circondario di Melfi e dintorni che sta chiedendo ancora a gran voce (con espressa citazione anche nell'ultimo documento della Conferenza delle Regioni) la riapertura del proprio ufficio a copertura del suo grande complesso industriale, del carcere che conta una sezione dedicata ai detenuti terroristi e di un Centro di Trattenimento per il Rimpatrio ubicato a Palazzo San Gervasio.

In buona sostanza, a Roma lo strumento è rimasto sempre quello della delega al Governo che però si è riservata la sola competenza di “attribuire porzioni di territorio a circondari esistenti”, come il caso di Bassano effettivamente richiede, perché il nuovo presidio “pesca” da altri tre confinanti.

Niente più possibilità di ridefinire gli assetti territoriali con una nuova riforma della geografia giudiziaria, tanto meno quindi la riapertura di tribunali chiusi. E nessuna menzione o previsione viene fatta per i relativi immobili che continuano a restare in un limbo gestionale, senza valorizzazione e utilizzo che tanto comodo potrebbe fare alle comunità locali, Lucera compresa ovviamente.

Ad affossare definitivamente le speranze, c’è anche un’altra sparizione “chirurgica” tra le previsioni di luglio e quelle di ottobre 2025, chiaramente decisiva: alcun valore viene dato agli eventuali accordi tra il Ministero e le Regioni che si erano rese eventualmente disponibili a sostenere le spese di funzionamento degli uffici dal punto di vista strutturale e operativo, come in effetti era accaduto in Puglia con una legge votata all’unanimità dal Consiglio e promossa dal consigliere Antonio Tutolo.

Con questo scenario, quindi, è difficile pensare che qualcosa possa cambiare in corsa (a beneficio dei tre tribunali) alla Commissione Giustiza della Camera dove ora il testo è in valutazione, poiché il perimetro normativo si è decisamente ristretto per non dire materialmente chiuso.

r.z.