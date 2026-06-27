Norme e novità della legge sui pozzi

L’Associazione “Amici del peperoncino” di Lucera promuove un incontro pubblico sulla recente legge regionale 7 del 30 maggio scorso disciplina la gestione delle acque sotterranee e superficiali.

È un argomento che interessa moltissimo gli agricoltori, alle prese con importanti novità sulle gestione dei pozzi per l’irrigazione.

Il presidente Tonio Fusco ha dato appuntamento per lunedì 29 giugno alle 18.30 nella sede del sodalizio in Via d'Angicourt.

L'iniziativa è stata presa con l'obiettivo di fare chiarezza sugli adempimenti introdotti, decisamente più semplificati rispetto alla precedente versione della norma che riguarda pure le procedure di regolarizzazione, gli obblighi previsti per cittadini e imprese agricole e le ricadute pratiche della legge sul territorio.

Per l’occasione sono stati invitati a parlare esperti del settore dal punto di vista tecnico e politico: Vittorio D'Alessandro, agronomo; Massimo Di Corato, referente della Provincia di Foggia per le concessioni e le autorizzazioni all'utilizzo delle risorse idriche; i consiglieri regionali Antonio Tutolo e Rossella Falcone, rispettivamente presidente e vice presidente della Commissione Agricoltura della Regione Puglia.

Al termine degli interventi coordinati da Deborah Testa è stato previsto uno spazio per le domande e le richieste di chiarimenti.

Red.