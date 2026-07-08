La Valle del Celone per i nomadi digitali

Celle San Vito, Castelluccio Valmaggiore e Faeto, i tre paesi della Valle del Celone, si candidano a diventare “patria” dei nomadi digitali, di quei professionisti che utilizzano la tecnologia per lavorare da remoto, in qualunque luogo fisico essi vogliano, svincolati dall’obbligo di recarsi e operare in un ufficio tradizionale e una sede fissa.

Per centrare questo obiettivo, hanno realizzato una piattaforma web, dove in francese e inglese vengono fornite tutte le informazioni utili per scegliere di trasferirsi in uno dei tre Comuni, in una delle aree più verdi della Puglia, a stretto contatto con la natura, accolti da comunità per le quali l’ospitalità è sacra e viene espressa anche “prendendo per la gola” i potenziali nuovi cittadini grazie a una tradizione enogastronomica ricca di sapori a km zero.

Il progetto, di cui Celle è capofila, è realizzato e gestito da Marketing Movers, finanziato nell’ambito del Pnrr Borghi per la rigenerazione sociale, culturale ed economica dei paesi. Digital Nomad Valee, oltre al sito internet, prevede anche altre azioni e iniziative per raggiungere i nomadi digitali interessati a trovare sistemazione nei tre paesi.

“Vogliamo diventare non solo una destinazione da visitare – ha spiegato Maria Palma Giannini, sindaca di Celle - ma soprattutto una destinazione in cui si viene ad abitare, in cui si viene a vivere e a lavorare per 6 mesi, un anno, per tutto il tempo che si vuole, integrandosi con le nostre comunità, per apprezzare dei luoghi assolutamente unici, capaci di offrire ciò che altrove è un lusso irraggiungibile: il clima fresco dei nostri borghi, grazie ai boschi da cui siamo abbracciati, il cibo gustoso e salutare, l’ospitalità genuina della nostra gente, il silenzio che riconcilia con i suoni e le voci della natura”.

Secondo una stima elaborata da Forbes Italia, si stima che nel nostro Paese risiedano o transitino circa 900 mila nomadi digitali all’anno. In Europa, invece, si calcola che circa un terzo della forza lavoro utilizzi modalità di impegno lavorativo ibride o da remoto, mentre a livello mondiale il fenomeno coinvolge tra i 40 e gli 80 milioni di persone.

“Contro lo spopolamento – ha aggiunto - non basta il turismo. Serve un cambiamento culturale che porti qui da noi le persone interessate a uno stile di vita diverso, lontano dal caos e dall’inquinamento delle città, per una qualità della vita che metta in rilievo le relazioni autentiche, il rapporto con la natura, la scoperta di una dimensione più umana”.

Red.

