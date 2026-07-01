Concorso Oss, ammessi solo un quarto

Sono iniziate il 22 giugno e si sono concluse nove giorni dopo le prove selettive del concorso unico regionale per 1.000 posti di Operatore Socio Sanitario tenutesi all’hotel Vigna Nocelli.

Da tutta la Puglia e anche altre regioni italiane si sono presentati 14.666 candidati a fronte dei 21.052 convocati e sono stati ammessi alla prova pratica in 4.585 candidati, compresi gli ex aequo.

Per la scelta della sede ci sono state proteste e malcontento dalle province più lontane, così come non sono mancati disagi e imprevisti, nonostante un massiccio coinvolgimento di numerosi soggetti a supporto dell’organizzazione.

Il neo direttore generale Yanko Tedeschi ha voluto ringraziare la commissione di concorso, il personale del settore “Personale” del Policlinico, la prefettura, il Comune di Lucera, le forze dell’ordine, il Corpo Italiano di Soccorso di Lucera, la Croce Rossa di Foggia, il Corpo Nazionale Guardie Ecologiche Ambientali Volontarie di Lucera, Cosmopol e Murialdomani di Lucera.

Red.