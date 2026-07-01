Case di comunità in Puglia senza personale

“La Puglia ha realizzato 83 case di comunità, abbiamo raggiunto il target con tanto lavoro”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute Donato Pentassuglia che ha riferito come sia stato raggiunto l’obiettivo senza perdita di fondi Pnrr.

La suddivisione provinciale è questa: Foggia 27, Lecce 16, Bat 4, Taranto 13, Bari 18 e Brindisi 5.

Nel computo della Capitanata da un certo momento in poi è sparita la previsione di una individuata pure a Lucera, nella palazzina ex Inam di Via Trento, per la quale era stati anche affidati incarichi di carattere tecnico.

Alcune sono già aperte e pienamente funzionanti, per altre è in corso il completamento delle procedure di certificazione di piena operatività.

“Ci proiettiamo a utilizzare non solo il residuo del finanziamento – ha aggiunto – che ci consentirà di aggiungere altre case di comunità a quelle già realizzate, ma potremo anche accedere alla premialità. Con il Governo stiamo lavorando in maniera seria, l’Unità di Missione sta facendo un gran lavoro”.

Pentassuglia si è poi soffermato anche sul tema cruciale del personale necessario a far funzionare tutti i servizi previsti nelle case di comunità.

“Su questa partita la discussione è aperta, perché oltre ai medici di medicina generale c’è tutta la questione che riguarda le diverse figure professionali necessarie per garantire l’assistenza. Su questo ci stiamo confrontando”.

Nelle case di comunità è infatti prevista la presenza di infermieri, specialisti, oss e tecnici sanitari.

“Non basta avere il luogo fisico - ha concluso – non basta avere le attrezzature, serve il personale e su questo lavoreremo con la stessa determinazione che ci ha consentito la realizzazione delle strutture per poter garantire il potenziamento della sanità territoriale”.

Red.