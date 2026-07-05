Nasce un 'laboratorio', ma sembra un partito

A leggere lo Statuto del nuovo soggetto politico nato qualche giorno fa a Lucera, le ambizioni appaiono molto più ampie di una semplice attività locale, perché dentro vengono citati argomenti e propositi piuttosto "elevati" rispetto a quanto possa essere gestito e sostenuto in una città di provincia. Oltre a questioni che hanno risvolti diretti sulla comunità, si parla di pace e cooperazione tra i popoli, il Mezzogiorno come risorsa strategica, pace e politica internazionale, questioni di specifica competenza europea e altri temi su cui poco o niente possono incidere attivisti operanti su un singolo territorio.

Si chiama “Più Sinistra”, e vede alla guida Mario Monaco e Lucilla Calabria, i quali lo hanno presentato come un nuovo laboratorio di politica, di idee e impegno civico per il futuro della città, realtà associativa “che si propone di interpretare le sfide del presente attraverso una lente di innovazione sociale, partecipazione attiva e rigore etico. Il movimento nasce non come una semplice risposta agli assetti attuali, ma come un progetto di lungo periodo, volto a costruire una visione di ‘città plurale’ inclusiva, sostenibile e solidale. Il progetto affonda le proprie radici nella tradizione della sinistra politica italiana, richiamando l'insegnamento di Enrico Berlinguer in termini di centralità della persona, questione morale, sobrietà nell’esercizio delle funzioni pubbliche, capacità di pensare in maniera strategica e sul lungo periodo. L'obiettivo dichiarato è quello di riportare la politica tra i cittadini, superando la logica della frammentazione per approdare a un modello di gestione della cosa pubblica basato sulla competenza, sulla trasparenza e sull'ascolto costante dei territori”.

Tra le prime adesioni ci sono esponenti di area che hanno perso più o meno il riferimento iniziale dei partiti, come per esempio Antonio Dell’Aquila, il quale ha una lunga storia di militanza nel Pd dal quale però è di fatto andato via, tanto da aver saltato un giro di candidatura alle recenti elezioni Amministrative, senza contare la sua posizione sempre più critica nei confronti della coalizione del sindaco Giuseppe Pitta, dopo averne fatto parte per oltre quattro anni nel precedente mandato.

Monaco e Calabria hanno storie simili, il primo molto più “a sinistra” dell’altra, anch’ella con una presenza dem quasi costante nella sua attività. Entrambi sono stati candidati a maggio scorso da indipendenti nella lista civica “Orizzonti Futuri”, inserita nella coalizione di Vincenzo Checchia sconfitto al primo turno.

"Abbiamo sentito l'urgenza di creare uno spazio dove il confronto non sia mai fine a se stesso, ma orientato alla produzione di soluzioni concrete – hanno dichiarato i due coordinatori – per cui la nostra è una scelta di campo precisa: vogliamo rimettere al centro l'agenda sociale, con un occhio di riguardo per le fasce più deboli e una ferma volontà di difendere i beni comuni. Lucera, e la nostra provincia, hanno un potenziale immenso, sia in termini di patrimonio culturale che di capitale umano: la nostra missione è quella di unire queste forze in un disegno politico organico, di alternativa e di prospettiva”.

Hanno promesso di dotare il movimento di una struttura democratica “solida”, basata anche su un Codice Etico che vincolerà ogni aderente a comportamenti improntati alla massima trasparenza, al termine di un percorso di apertura politica e culturale alle energie della società civile, di ascolto, inclusione e cura delle esigenze di coinvolgimento delle donne, dei giovani e degli uomini che vorranno intraprendere questa strada in comune; percorso che sfocerà in un vero congresso politico fondativo del movimento.

Hanno messo tra le priorità del programma politico il rafforzamento della sanità territoriale, il sostegno a una scuola pubblica che sia vero ascensore sociale, lo sviluppo di un'economia circolare rispettosa dell'ambiente e il potenziamento dei diritti civili, facendo appello a cittadini, realtà associative del terzo settore, animatori culturali e “a chiunque senta la responsabilità di contribuire attivamente alla vita della ‘città politica’”, magari da incontrare nelle assemblee pubbliche e negli incontri tematici programmati dal prossimo autunno, pensati per raccogliere istanze, competenze e proposte che confluiranno nel programma politico condiviso, naturalmente tutto inclinato “a sinistra”, dove far incontrare attivisti, militanti, cittadini di diversa estrazione e che hanno interesse al ritorno alla politica fatta nei partiti e alla cura del bene comune.

“E’ da questa consapevolezza che nasce il desiderio di trasformare la passione civica in un impegno quotidiano e metodico – hanno concluso - capace di guardare al futuro di Lucera e della provincia con fiducia, pragmatismo e una profonda dedizione ai valori della solidarietà”.

r.z.