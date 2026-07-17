Un’associazione a difesa dei Monti dauni

Quello che è stato detto e fatto in questi anni sui Monti dauni, finalizzato a contrastare marginalità e spopolamento è sicuramente tanto, non sempre buono e magari condiviso e concordato, ma è un patrimonio di conoscenze e capacità che non va disperso, anzi va messo a reddito a beneficio di un territorio che non si vuole arrendere al declino e alla sparizione demografica, culturale e sociale.

Le iniziative si moltiplicano, chi mirando al breve termine e possibilmente all’apparenza, chi guardando un po’ più lontano, animato da una visione che peraltro ha mostrato con risultati concreti presi a esempio anche fuori dalla stessa Capitanata.

Tra questi c’è sicuramente Gianfilippo Mignogna, ex sindaco di Biccari per 15 anni, che da quando ha smesso la fascia tricolore è diventato un vero e proprio divulgatore e testimonial dei piccoli Comuni a livello nazionale, raccontando, evidenziando e molto spesso legando tra loro sentimenti, emozioni, esigenze e prospettive che molto spesso non si riuscivano a individuare con una lettura organica.

Le tappe del suo percorso vengono scandite al momento da tre pubblicazioni: ha iniziato con “Ospitare fa bene” quando era ancora a capo dell’Amministrazione comunale, ha continuato con “Differenti – Romanzo semiserio ad alta velocità tra filosofi e sindaci in pensione”, scritto a sei mani con Giorgio Frassineti e Ivan Stomeo, rispettivamente ex primi cittadini di Predappio e Melpignano; infine è arrivato da qualche mese “Dalla parte dei paesi”, in cui è partito dalle sue conoscenze di politica sul territorio, per analizzare anche numericamente i numeri e le parole dei problemi delle aree interne, provando però a individuare alcuni ambiti di lavoro per combatterli: dalla scuola alla comunicazione, dal deficit di rappresentanza al paradosso energetico, passando per i pagamenti ecosistemici, lo smart working, il turismo, i giovani, la cooperazione di comunità, l'accoglienza e le nuove cittadinanze.

Dentro si trovano esempi, testimonianze e qualche provocazione per far capire che i paesi si possono ancora salvare partendo dal basso, dagli abitanti, dai giovani, dalle comunità locali, da chi tiene accesa la luce d'inverno. Insomma, un manifesto programmatico che si è inevitabilmente evoluto in una vera e propria Associazione di Promozione Sociale, denominata proprio come lo stesso titolo dell’ultimo libro. La sede è a Pietramontecorvino, Mignogna è il presidente che ha definito la ventina di soci e fondatori “un insieme di innamorati a disposizione dell'Italia dei paesi”.

Le adesioni sono in continuo aumento da Monti dauni, in Capitanata, in Puglia e nel resto d’Italia, intellettuali, professionisti, operatori culturali e sociali, ex amministratori e pure singoli cittadini emigrati, tutti portatori di esperienze, percorsi, età e formazioni diverse, uniti dall’intento di lavorare sui territori sui temi di maggior interesse, e per settembre sono in programma i primi incontri pubblici e tematici.

“Sono molto grato a questa straordinaria squadra per avermi indicato come primo presidente e felice di poter avviare insieme a loro un percorso che ha l’ambizione di creare uno spazio di studio, di riflessione e di proposta per la nostra terra e non solo – ha detto Mignogna – perché siamo tutti quanti innamorati dei luoghi nei quali siamo nati e cresciuti e convinti che in questa fase di grande difficoltà ai piccoli paesi non servono percorsi individuali, ma capacità di stare insieme, di pensiero, di elaborazione culturale, di partecipazione e di costruzione di nuove alleanze. Niente che non sappiamo già e ci siamo detti da tempo, ma forse ci sono le condizioni per strutturare meglio certi argomenti. E per questo, siamo pronti a fare la nostra piccola parte, non ci poniamo limiti, parlando di turismo, energia, welfare, smart working e quindi infrastrutture digitali, e sicuramente pure del tema della fiscalità differenziata, perché riteniamo che non ci possono essere gli stessi regimi tra le città e i borghi, tra le zone che hanno tutti i servizi immediatamente a disposizione e chi fa fatica anche per le cose apparentemente più facili. È questione di economia ma anche di considerazione politica che vogliamo mettere al centro del dibattito con ancora maggiore convinzione. Fare politica di sviluppo territoriale necessita di relazioni, collaborazioni e protocolli con soggetti che operano anche in luoghi diversi dal nostro, tutta gente valida che conosciamo bene con la quale creare scambi e confronto che ci possono dare solo beneficio”.

Riccardo Zingaro