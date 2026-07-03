Via Vecchione di nuovo 'rotta'

Salve Luceraweb,

volevo segnalare la situazione della foto in Via Vecchione. A distanza di pochi mesi da quando hanno rifatto il manto stradale, questa è la seconda volta che aprono, la prima è stata circa un mese fa.

Tutto il lavoro fatto in precedenza non è servito a nulla.

G.

Questa sua segnalazione ci fornisce l’assist per riferire che proprio qualche giorno fa la presidente della quinta commissione della Regione Puglia sulle Attività produttive, Loredana Capone, ha fatto sapere che la questione riguarda moltissimi Comuni: la conseguenze del cosiddetto Decreto Scavi, cioè quel provvedimento che obbliga le aziende che intervengono nel sottosuolo di riportare le condizioni originarie, non viene applicato quasi mai. A causa di una deroga introdotta successivamente.

Il risultato è tutto a carico degli enti locali e dei relativi cittadini, con nuove risorse economiche da trovare per rimettere a posto le strade.

“Chiediamo che il principio del ‘chi rompe paga’ torni ad essere applicato senza eccezioni – ha dichiarato – altrimenti continueremo ad assistere al paradosso di amministrazioni costrette a contestare nuovi scavi su strade appena riqualificate, con spreco di risorse pubbliche e disagi per cittadini e imprese”.

Alla città di Bari, però, l’hanno vista diversamente e sono intervenuti a monte: il sindaco Vito Leccese ha annunciato che non saranno rilasciate autorizzazioni per nuovi scavi senza le necessarie garanzie, tranne i casi urgenti o realmente legati alla pubblica utilità.