La truffa degli assegni via Whatsapp

Nove persone finite in carcere, altrettante agli arresti domiciliari, a due è stato imposto l’obbligo di dimora e 29 sono state denunciate a piede libero. È la platea di indagati dalla Polizia di Stato che stamattina ha effettuato un blitz condotto dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Foggia e coordinata dalla locale Procura.

Si tratta della risultanza di una complessa attività investigativa denominata “Fake check” da cui emergono le contestazioni di associazione per delinquere finalizzata alla truffa e al riciclaggio. L’organizzazione sarebbe stata attiva su tutto territorio nazionale, con base operativa nel foggiano e nel napoletano, dedita a raggiri ai danni di cittadini e compagnie assicurative, con la produzione di falsi documenti di identità e assegni bancari, oltre alla ricettazione di titoli di pagamento.

Tra loro figura un praticante avvocato e un dipendente delle compagnie assicurative truffate, entrambe fornivano le informazioni acquisite dalla banca dati aziendale.

Nell’operazione sono stati impiegati oltre 80 agenti appartenenti al Servizio Polizia Postale di Roma, ai Centri Operativi per la Sicurezza Cibernetica di Bari, Napoli, Reggio Calabria, Ancona e Pescara, alla Sezione Operativa Sicurezza Cibernetica di Foggia e ai Reparti Prevenzione Crimine di San Severo, Bari e Napoli.

In pratica, il meccanismo funzionava così: le vittime venivano tratte in inganno da sedicenti operatori di istituti di credito, i quali invitavano ad emettere assegni, allo scopo di salvaguardare i propri risparmi e chiedendo, a riprova dell’operazione, l’invio di documentazione fotografica mediante WhatsApp. A quel punto versavano l'assegno su un conto corrente precedentemente aperto e intestato a un’identità fittizia o ignara, e quindi veniva incassato dai sedicenti operatori mediante prelievi su Atm o sportelli bancari.

Nel corso delle perquisizioni eseguite nei confronti degli indagati sono stati sequestrati telefoni cellulari, pc, hard disk, documenti di identità falsi, denaro, carte di pagamento e documentazione riferibile alle truffe individuate. Su un supporto informatico sono stati trovati software grafici utilizzati per la falsificazione dei titoli di pagamento e la creazione di documenti di identità falsi, ma anche le matrici falsificate degli assegni clonati, emessi effettivamente dai “truffati” ed emersi nel corso delle indagini poiché negoziati dal gruppo criminale. Il giro d’affari stimato è di oltre 750.000 euro, e altri 400.000 sono stati bloccati prima della monetizzazione, anche grazie alla fattiva collaborazione degli istituti di credito e delle compagnie assicurative interessate, e infatti sono stati restituiti alle vittime.

Red.