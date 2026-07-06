‘Cari genitori, ci siamo rotti le palle’

La chiusura temporanea del McDonald’s di Lucera è stata sicuramente una scossa nella presa di coscienza di quanto la sicurezza pubblica sia fuori controllo in città, ovviamente non solo in quel luogo che però in nel giro di un mese aveva già mostrato un ampio campionario di situazioni critiche.

Tantissimi cittadini sui social hanno voluto dire la loro, ma senza che siano emersi poi così tanti interventi veramente di qualità. Tra i più accorati e genuini, invece, c’è sicuramente quello di Fabio Valerio, ex amministratore locale, oggi fuori dal giro politico ufficiale: “Per la prima volta mi vergogno di una parte dei miei concittadini. Questa è una macchia indelebile per la nostra comunità, dimostrando al tempo stesso che abbiamo un enorme problema educativo. Non possiamo più girarci dall'altra parte o delegare tutto alle forze dell'ordine. Questo è il risultato di anni di deriva: anziani aggrediti, professori umiliati e genitori totalmente assenti che difendono i propri figli in ogni occasione, spesso i genitori sono più immaturi dei figli. Sono sconcertato. Oltre a colpire la responsabilità dei genitori, serve tolleranza zero: questa gentaglia va fermata e perseguita con ogni mezzo possibile. Cari genitori, guardate cosa fanno i vostri figli, seguiteli, rimproverateli, metteteli in punizione, dategli qualche schiaffone, perché qualche giorno se li ritroverete al pronto soccorso sarà perché qualcuno si sarà rotto le palle di subire le loro prevaricazioni, le loro derisioni o la loro prepotenza. E se non lo farete voi, vi assicuro che siamo in parecchi disposti a farlo!”.

Parallelamente, è iniziata la processione delle dichiarazioni politiche, molto spesso le solite frasi senza far individuare soluzioni concrete con cui risolvere o almeno mitigare i problemi.

In ordine cronologico, si sono presentati il movimento civico di opposizione “Orizzonti futuri” che ha chiesto di far convocare al prefetto un tavolo tecnico sulla sicurezza “per studiare strategie condivise che possano restituire condizioni di vivibilità in città e prevenire le cause dei fenomeni di devianza giovanile, creando spazi di aggregazione per attività culturali e ricreative nell'ambito di politiche del settore sistematiche e non occasionali”.

Il candidato sindaco Nicola Di Battista ha evidenziato il clima di crescente preoccupazione tra i cittadini, attribuendo solo parzialmente le responsabilità all’Amministrazione comunale: “Sarebbe una semplificazione ingiusta – ha dichiarato – ma è altrettanto evidente che la politica non può limitarsi ad assistere agli eventi. Serve un confronto costante e autorevole con il prefetto e con le forze dell'ordine, affinché le ordinanze vengano rispettate, il controllo del territorio sia sempre efficace e la sicurezza dei cittadini rappresenti una priorità condivisa. Ma politica ha anche il dovere di chiedersi perché tanti giovani finiscano per trascorrere il proprio tempo tra noia, comportamenti incivili e vandalismo. Ritengo che sia arrivato il momento di investire seriamente nelle politiche giovanili, nello sport, nelle associazioni e negli spazi di aggregazione. La repressione è necessaria quando si violano le regole. Ma una buona politica deve anche avere la capacità di prevenire. Bisogna affrontare questi temi con maggiore determinazione e con una visione chiara. Lucera merita una città più sicura, ma pure che sappia offrire ai propri giovani opportunità concrete di crescita”.

Anche il neonato movimento “Più Sinistra” ha evidenziato un “malessere nella comunità locale profondo e non più eludibile, e quindi c’è un un'insopprimibile richiesta di sicurezza pubblica che viene dai cittadini, i quali temono per la propria incolumità, e anche per quella dei propri figli, e giustamente pretendono risposte dalle autorità. È una questione di grande rilevanza politica che va affrontata per ripristinare le condizioni di agibilità del vivere associato”. Anche in questo caso le richieste sono di un tavolo permanente con tutte le autorità e le agenzie locali e provinciali, la definizione di una Consulta giovanile, l’attivazione di un monitoraggio delle fasce di età più a rischio, di uno sportello di ascolto e un luogo di incontro permanente a loro dedicato.

Antonio De Sabato di “Progetto Concittadino” ha definito il provvedimento ”una sconfitta per tutti, simbolo di un'emergenza che riguarda ormai tutte le città italiane. Non sono episodi isolati ma il segno di una crisi sociale profonda che richiede risposte strutturali e non interventi occasionali. La sicurezza si garantisce investendo nelle forze dell'ordine, nella scuola, nelle politiche sociali, nella giustizia e nel sistema penitenziario. Da anni denuncio il progressivo peggioramento della sicurezza urbana a Foggia. Ho scritto più volte al Prefetto senza ricevere alcuna risposta, mentre dopo ogni episodio si continuano a convocare tavoli e a rilasciare dichiarazioni che non producono alcun cambiamento concreto. Nel frattempo la Capitanata continua a convivere con una gravissima emergenza criminale e ambientale. Da un lato la lotta alla quarta mafia, dall'altro lo smaltimento illecito dei rifiuti che sta trasformando questo territorio in una nuova Terra dei Fuochi. Chi rappresenta questo territorio dovrebbe pretendere risposte a Roma, non limitarsi alle passerelle quando ministri e Presidente del Consiglio vengono in Capitanata. Servono più uomini, più mezzi e più risorse, non altre promesse. La sicurezza urbana non è una questione ideologica ma un diritto dei cittadini”.

Si è pronunciato anche il consigliere regionale (e comunale) Antonio Tutolo che ha parlato di provvedimento insufficiente, perché “serve una strategia complessiva, visto che in passato altri analoghi sono passati inosservati e non hanno prodotto cambiamenti reali”.

Ha fatto sapere di aver scritto a prefetto e questore per chiedere un vertice istituzionale dedicato alle criticità emerse attorno all’attività commerciale, “perché è necessario capire che cosa accadrà alla riapertura e come evitare che le stesse situazioni di disordine si ripresentino. È legittimo chiedersi quali comportamenti e quali accorgimenti possano essere utili da parte dell’imprenditore, per contribuire a prevenire situazioni di disordine, segnalare tempestivamente eventuali presenze problematiche, garantire una gestione più attenta degli spazi immediatamente circostanti all’attività e, soprattutto, evitare che subisca chiusure. Questa sospensione deve diventare l’occasione per avviare un modello capace di garantire un contesto più sicuro per residenti, operatori e utenti”.

r.z.