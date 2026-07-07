Gli imprenditori chiedono sicurezza

Alla sede di Confcommercio Foggia si sono riuniti i presidenti e i rappresentanti provinciali di Cia, Claai, Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Compagnia delle Opere, Confartigianato, Confcooperative, Confesercenti, Confindustria, Ance insieme ai vertici stessi dell’associazione ospitante.

Una presenza unitaria che rappresentato un segnale preciso come risposta ai gravi episodi criminali che negli ultimi giorni hanno interessato il territorio provinciale: il sistema economico e produttivo della Capitanata ha scelto di costruire una posizione comune e parlare con una voce unica.

Tutti hanno condiviso un canovaccio di lavoro unitario che parte da una consapevolezza: rapine, assalti e azioni criminali sempre più violente non possono essere considerate una successione di singole emergenze. La sicurezza è una condizione essenziale per la libertà di fare impresa, per il lavoro, gli investimenti e lo sviluppo dell'intero territorio.

“All'incontro partecipano una parte fondamentale dell'economia della provincia di Foggia. Mondi e settori diversi hanno scelto di assumere una posizione comune. È una scelta di responsabilità. Sul tema della sicurezza non servono voci isolate: serve la capacità di costruire insieme risposte concrete e durature”.

Da qui la proposta di costituire alla prefettura di Foggia un tavolo permanente per la sicurezza, con il coinvolgimento paritario delle rappresentanze di categoria: un luogo stabile di confronto, monitoraggio e costruzione di azioni condivise.

Tra le proposte, una mappatura provinciale del rischio che tenga insieme centri urbani, aree commerciali e produttive, aziende agricole e territori rurali; interventi sul potenziamento e sulla manutenzione dell'illuminazione pubblica nelle zone maggiormente esposte; il rafforzamento di un modello di sicurezza partecipata e integrata.

Il sistema associativo ha assunto anche un impegno diretto: continuare a promuovere tra le imprese la cultura della collaborazione e della denuncia. Le imprese già operano in questa direzione e continueranno a farlo con senso di responsabilità, nella consapevolezza che conoscere la reale dimensione dei fenomeni è fondamentale per rendere più efficaci le azioni di contrasto.

Un appello comune è stato rivolto ai parlamentari eletti in Capitanata, ai quali è stato chiesto un impegno unitario affinché la sicurezza della provincia di Foggia sia posta con forza nell'agenda del Governo e del Parlamento e siano garantiti al territorio presidi dello Stato, organici, mezzi e risorse adeguati.

“Le nostre Associazioni già fanno la propria parte, nel rispetto dei ruoli e in piena collaborazione con le istituzioni – recita una nota congiunta – e la presenza unitaria del sistema produttivo provinciale dice però con chiarezza che la sicurezza è oggi una priorità. Difendere le imprese significa difendere il lavoro, le comunità e la possibilità della Capitanata di guardare al proprio futuro”.

Red.