Pronto soccorso Foggia: l'agonia è l'attesa

Mancano i medici e questo è il ritornello che racchiude tutta la drammaticità della situazione dei pronto soccorso pugliesi. Tuttavia, a uccidere la dignità è soprattutto l'assenza di notizie.

“Mia madre è su una barella da due giorni”, “Mio padre è entrato otto ore fa e nessuno si è degnato di guardarlo”, “Mio padre è in pronto soccorso dalle 10 del mattino e sono le 23…”. Si tratta solo di un assaggio delle decine di testimonianze e richieste di ausilio che arrivano alla redazione di Luceraweb con ogni mezzo, anche via chat o social, da parte di parenti disperati, soprattutto di persone anziane.

“Nessuno ci dà notizie. Ci trattano come fastidi, non come persone”. Un vero e proprio grido d’aiuto, che arriva da familiari al di qua e addirittura al di là delle porte del presidio del Policlinico Riuniti di Foggia. Racconti he sono la fotografia nitida di una sofferenza collettiva che si consuma quotidianamente anche in altre strutture pugliesi.

Nelle sale d’attesa di Viale Pinto il tempo si dilata fino a diventare insopportabile. Tante ore in cui i pazienti vengono lasciati su una barella o su una sedia e i parenti vengono inghiottiti da un silenzio invalicabile. Il personale sanitario, certamente ridotto all’osso e sottoposto a turni massacranti, spesso sfugge agli sguardi, risponde in modo sbrigativo o si barrica dietro un muro di burocrazia. Le eccezioni ci sono e per questo brillano.

L'emergenza della sanità pugliese ha un grande imputato: la carenza strutturale di personale. Un problema cronico che non si può risolvere con la bacchetta magica dall'oggi al domani. Se però aumentare il numero di camici bianchi è un obiettivo complesso, c'è un altro aspetto, altrettanto vitale, su cui si può e si deve intervenire subito: la comunicazione.

Il dramma vissuto dai familiari non è legato solo alla diagnosi e ai tempi disumani di attesa, ma anche all’incertezza. Non sapere se una Tac sia stata eseguita, se il ricovero sia stato richiesto o se il proprio caro abbia ricevuto addirittura le cure necessarie, come testimoniato da diversi lettori, trasforma la preoccupazione in rabbia. Ed è proprio in questo limbo informativo che si annida il germe delle aggressioni agli operatori sanitari. La trasparenza e l'empatia diventano così non solo un dovere deontologico, ma un vero e proprio strumento di mitigazione del rischio e di umanizzazione delle cure.

Sul fronte istituzionale, la Regione Puglia si muove in un panorama frammentato. Al momento, non esiste una legge regionale ad hoc che standardizzi l'obbligo di informazione ai parenti nei pronto soccorso del territorio. La risposta della politica si muove invece su due binari paralleli: da un lato le norme di cornice, dall'altro le sperimentazioni locali.

L’Asl Bat, ad esempio, ha approntato progetti sperimentali di accoglienza che prevedono la presenza di infermieri dedicati esclusivamente ai familiari. Figure professionali il cui compito è sanare il canale della comunicazione: aggiornare i parenti sui tempi di attesa, sull'esito degli esami, sul percorso clinico del paziente. Un cuscinetto informativo che restituisce dignità a chi aspetta fuori.

In altre Regioni si è pensato a Oss opportunamente formati o ad altre figure che informino sulla presa in carico ed eventuali ricoveri, ma non sulle diagnosi, che restano esclusivo appannaggio del personale medico. Insomma, le strade percorribili sono tante. Basterebbe sceglierne una.

La Regione Puglia ha recentemente approvato le linee di indirizzo regionali sulla gestione della violenza contro gli operatori sanitari. Un provvedimento sacrosanto, che cerca di fare da scudo a medici e infermieri, ma che interviene sugli effetti del problema e non sulle cause. Per disinnescare la miccia della frustrazione dei cittadini, proprio nell'estensione di quelle buone pratiche finora rimaste isolate.

Nella provincia di Foggia, dove il degrado percepito dalle testimonianze ormai tocca livelli di guardia, l'estensione e la messa a regime di questi progetti di accoglienza non è più procrastinabile. Se la sanità pubblica non può garantire più medici, ha l'obbligo morale e organizzativo di garantire almeno una risposta.

Riccardo Zingaro