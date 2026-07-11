Pitta mostra i voti e nasconde i problemi

Quando i dati di fatto, i provvedimenti ufficiali e le Pec dei cittadini diventano di dominio pubblico, la comunicazione politica si trova davanti a un bivio: ammettere una criticità o cambiare la percezione del pubblico spostando i paletti del discorso. La seconda opzione è quella che ha scelto il sindaco di Lucera Giuseppe Pitta anche nella sua diretta Facebook di tre giorni fa in cui ha ripreso il caso del McDonald's, adottando un impianto comunicativo articolato.

Ecco i meccanismi e le contraddizioni logiche della sua difesa, tra cortocircuiti e fallacie, nella vana speranza che la cosa si finisca in caciara.

1. L’inganno del “Mal comune, mezzo gaudio” e l'esagerazione per contrasto

Premessa: da quanto tempo non si ascoltava l’espressione “isola felice”? Per ridimensionare la percezione della gravità degli eventi in città, Pitta utilizza una classica tecnica di distrazione di massa: paragona la situazione locale a scenari criminali di gran lunga peggiori all'interno della stessa provincia.

Cosa dice: “Abbiamo criticità di gran lunga inferiori rispetto ad altri comuni [...] dove si ammazza gente per strada [...] parliamo della quarta mafia”.

L'analisi: è la tecnica della falsa equivalenza. Spostare l'asticella del dibattito sulla criminalità organizzata efferata serve a far apparire le proteste dei cittadini sulla malamovida come capricci di poco conto. Dal punto di vista amministrativo, però, l'esistenza di problemi enormi in altre città non cancella il dovere di gestire le problematiche ordinarie (sicurezza urbana e rispetto delle regole) nel proprio Comune.

2. Il cortocircuito logico: "Non potevo sapere" contro "So tutto io"

Questo è il punto di rottura documentale della narrazione. All'interno dello stesso discorso, la difesa del sindaco si smentisce da sola nell'arco di pochi minuti.

Ha attaccato Luceraweb (senza citare il giornale) respingendo l'idea che lui potesse conoscere i rischi: “Non posso sentirvi dire il sindaco sapeva tutto [...] io dovevo avere la sfera di cristallo per sapere che due ragazzi litigavano...?”. Sostiene inoltre che le segnalazioni sul traffico in quella zona non c'entrino nulla con l'ordine pubblico.

Poco dopo, parlando degli avventori del locale che lanciavano cartacce e facevano schiamazzi notturni, dichiara testualmente: “Perché non pensate che io le cose non le sappia”, ammettendo subito dopo che “il problema della malamovida in centro [...] c'è in tutte le città [...] anche su quello abbiamo lavorato”.

L'analisi: se il sindaco afferma che “le cose le sa” e che sulla malamovida “ha lavorato”, decade automaticamente l'intera linea difensiva basata sulla “sfera di cristallo”. La conoscenza dello stato di degrado e di rischio dell'area era ovviamente sul tavolo dell'Amministrazione, anche prima dell’episodio più grave. Lo dicono le carte. L'argomento della rissa improvvisa, come spiegato nella prima parte dell’analisi della retorica pittiana, è solo un “Uomo di Paglia” per evitare di rispondere sull'efficacia dei controlli preventivi chiesti dai cittadini.



3. La colpevolizzazione del testimone: “Chi racconta il problema sabota la città”

Qui siamo di fronte a un caposaldo della sua narrazione, ampiamente registrata a proposito della attività di Lucera Capitale e poi affinato successivamente. Il sindaco introduce un concetto sociologicamente interessante: descrive la cronaca giornalistica dei fatti negativi come un atto di ostilità verso la città stessa, un tentativo di “fare cattiva pubblicità” che danneggia l'economia e il turismo.

Cosa dice: “Smettetela di fare cattiva pubblicità alla vostra città [...] non ho mai sentito uno che vuole vendere il proprio prodotto e dice che fa schifo”.

L'analisi: questa strategia serve a invertire i ruoli. Il problema non è più l'atto di violenza o la mancanza di controlli che ha portato alla chiusura del locale, ma il giornalista che lo scrive o il cittadino che lo denuncia. Associare il racconto della realtà al “parlare male della città” è un tentativo di silenziare il dissenso legandolo a una mancanza di patriottismo locale. Il giornalismo, tuttavia, ha il compito di descrivere la realtà, non di fare marketing territoriale, tanto meno per conto dell'Amministrazione.

In realtà poi sappiamo benissimo che non per tutti vale questo principio.

4. La polarizzazione del consenso: “Il voto mi dà ragione a prescindere”

Un altro pilastro della dichiarazione è l'uso del passato e soprattutto del recente responso elettorale come scudo generico contro qualsiasi critica presente o futura.

Cosa dice: “Attaccate Pitta [...] tanto la gente vi ha dimostrato che non vi crede [...] è stato un verdetto inappellabile”.

L'analisi: questa visione riduce la democrazia al solo momento del voto. Secondo questa logica deteriore, la vittoria elettorale sanerebbe o cancellerebbe qualsiasi errore gestionale successivo, rendendo l'Amministrazione immune da domande legittime e di grande attualità. In effetti, in quasi sei anni non ha mai ammesso un errore, cosa statisticamente impossibile: vale solo il negazionismo integrale, peraltro allargato a buona parte della Giunta precedente.

Invece, la verifica dei fatti operata dai media non si misura sulla base del consenso politico del sindaco, ma sulla veridicità dei documenti e degli esposti.

Pitta ha annunciato un cambio di rotta: non ignorerà più le notizie a lui sgradite ma replicherà sistematicamente per difendere il diritto dei cittadini a essere "informati puntualmente".

Questo proposito, dal nostro punto di vista, è il benvenuto. Il giornalismo documentato non teme il confronto cartaceo o digitale, poiché si muove su binari verificabili (date di protocollo, atti della questura, esposti firmati, tanto per dire).

Se la promessa del sindaco si tradurrà in risposte di merito – spiegando cioè quali provvedimenti concreti e preventivi l'Amministrazione intenda adottare a fronte a delle segnalazioni dei cittadini – la qualità del dibattito pubblico a Lucera ne trarrà enorme beneficio. Se invece continuerà a muoversi sui binari della delegittimazione e delle “sfere di cristallo”, i cittadini avranno comunque a disposizione questa guida per riconoscere il trucco.

Dopotutto, l'annuncio di voler ingaggiare una “guerriglia mediatica” svela da sola un enorme bluff: se in questi sei anni avessimo davvero scritto falsità o “castronerie” per colpire l'Amministrazione, il sindaco avrebbe avuto il dovere e il diritto legale di procedere con formali querele o richieste di rettifica. È pure avvocato.

Se non è mai accaduto, è perché i documenti e gli atti ufficiali sono semplicemente veri e inattaccabili. Del resto, ha avuto il coraggio di negare di aver aumentato il numero dei parcheggi a pagamento e la loro tariffa oraria, e abbiamo dovuto smentirlo “carte alla mano”, proprio come piace a lui.

Per questo Luceraweb non rimarrà alla finestra ad aspettare, ma continuerà a incalzare con gli atti: il giornalismo documentato non teme le smentite, la propaganda social sì.

Riccardo Zingaro