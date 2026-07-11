Due Palumbo protagonisti a Grassano

Lo slalom Coppa “Città di Grassano” è una delle classiche automobilistiche delle regioni meridionali, e infatti, l’11esima edizione disputata domenica scorsa era valida anche come Trofeo d'Italia Centro Sud Aci Sport 2026 e per il 23° Challenge Interregionale Campania, Puglia e Basilicata.

Sulla strada lucana della SP.1 Materana, quest’anno il percorso è stato variato, portato a 3.630 metri di lunghezza e con arrivo nell'abitato del paese.

Ad aggiudicarsi la vittoria è stato il lucerino Domenico Palumbo, a bordo della sua Radical SR4 Suzuki 1600, facendo segnare il miglior tempo nella seconda manche con 2’42”82.

Il portacolori della scuderia Vesuvio non ha praticamente avuto avversari “esterni”, tanto che al secondo posto si è piazzato il padre Giuseppe con la Osella PA 21 Suzuki, capace di spuntarla per soli 2 centesimi su Giovanni Piccolo di Maddaloni che guidava una Fiat 600 Proto, uscito in testacoda nella terza sessione.

r.z.