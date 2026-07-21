Serve l'avvocato per i soldi del Sant'Anna

È sicuramente la decisione più importante dal punto di vista amministrativo che finora abbia preso l’attuale Giunta in carica ancora per poco al Comune di Lucera. E la materia è molto delicata, perché riguarda un altro capitolo, ancora una volta tutto giudiziario, a proposito di Palazzo Sant’Anna.

Il provvedimento è direttamente collegato ai fatti avvenuti solo dall’inizio di quest’anno, a cominciare dall’iniziativa della precedente Amministrazione Pitta di operare lavori di messa in sicurezza dell’area circostante l’immobile di proprietà della Gng di Pierluigi Ciccarelli, visto che quest’ultimo non ha mai adempiuto alle ordinanze emanate da Palazzo Mozzagrugno.

La promessa era stata quella di rivalersi economicamente sul soggetto privato, a partire dai 50 mila euro spesi a marzo per rifare la recinzione, risanare dal punto di visto igienico-sanitario con la pulizia della parte retrostante da rifiuti, vegetazione spontanea e materiali pericolosi, e sostituire le mantovane presenti sui due prospetti principali dell’edificio seicentesco già sottoposto a vincoli da parte della Soprintendenza.

E peraltro il presidio ministeriale dal canto suo ha avviato il percorso di ricomprensione dell’ex orfanotrofio nell’alveo dei beni culturali pubblici, dopo aver ricevuto sollecitazioni dal Comune che ritiene siano nulli i tre atti di compravendita registrati dal 2002 a oggi.

Ma recuperare i soldi non appare cosa semplice, anche perché qualche settimana fa è emerso che sull’impresa lucerina pende una duplice procedura esecutiva immobiliare, attivata dal Gruppo E di Roma, azienda che si occupa di vendita di materiale edilizio, per un valore di 60 mila euro, e dalla Andor di Conegliano Veneto, per conto di Intesa San Paolo, presumibilmente in relazione alla concessione di un mutuo fondiario di 2 milioni di euro rinnovato nel 2023. E quindi l’esecutivo ha deciso di ricorrere a un avvocato a cui conferire l’incarico di rappresentanza e difesa dell’ente per il recupero coattivo dei crediti a qualsiasi titolo maturati dal Comune, oltre che all’attività di “insinuazione” nel procedimento incardinato al tribunale di Foggia da parte della ditta laziale, ritenendo di avere lo status di "privilegiato".

Il dirigente al Contenzioso, Raffaele Cardillo, ha attinto dalla short list di professionisti già presente a Corso Garibaldi, e ha scelto Vincenzo Scarano fissando il compenso a 14 mila euro, peraltro lo stesso legale che ha ricevuto sostanzialmente un mandato praticamente identico in relazione al fallimento dell’ex stabilimento Alghisa.

“Questa situazione è ormai insostenibile per il suo perdurare nel tempo – è scritto nella delibera - e questa Amministrazione non può più consentire il suo procrastinarsi senza intervenire per salvare una testimonianza della nostra storia e quindi una memoria del passato, oltre che porre fine ad uno scempio urbanistico in una Piazza carica di storia per la presenza di testimonianze architettoniche come la cattedrale e tutti gli altri palazzi signorili”.

r.z.