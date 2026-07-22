22/07/2026 07:48:47
Auguri a Sara
Tanti Auguri alla nostra splendida figlia per i suoi 17 anni che compie oggi
Ti Auguriamo tutto il bene del mondo
Ti amiamo
La tua famiglia, Papà, Mamma & Antonio ??????
(Luceraweb – Riproduzione riservata)
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