Home / Articolo di: Auguri a
22/07/2026 07:48:47

Auguri a Sara

Tanti Auguri alla nostra splendida figlia per i suoi 17 anni che compie oggi
Ti Auguriamo tutto il bene del mondo
Ti amiamo heart
La tua famiglia, Papà, Mamma & Antonio ??????

(Luceraweb – Riproduzione riservata)

Condividi con:

ULTIME NEWS DALLA HOME:

Pubblicita'

Gagliardi casa Lucera

0,0430s.