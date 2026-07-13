La presidente Rotary viene dalla Campania

La nuova presidente del Rotary Club di Lucera è originaria della Campania, precisamente di Vico Equense dove si è tenuta la cerimonia di avvicendamento con il suo predecessore Michele Schiavitto dal quale Maria Lora Cristallo ha ricevuto il martelletto.

E’ stata occasione per fare il bilancio dell’anno sociale appena terminato, con una cinquantina di eventi realizzati e oltre 20 mila di fondi donati attraverso varie iniziative solidarietà, cultura, salute e valorizzazione del territorio, oltre alla partecipazione a due service mondiali per la costruzione di un pozzo in Tunisia e una scuola in Kenya.

La nuova guida del sodalizio, professione odontoiatra, ha promesso di voler proseguire nel solco tracciato dal club, valorizzando il patrimonio di esperienza maturato e promuovendo nuovi progetti di servizio rivolti al territorio, con particolare attenzione ai bisogni della comunità e alla crescita del Rotary.