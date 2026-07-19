Si allarga lo scandalo delle Guardie mediche

Anziché rientrare e ridimensionarsi, lo scandalo della prolungata chiusura dei presidi di Continuità assistenziale (quelle comunemente chiamate “Guardie mediche”) nei festivi e prefestivi si sta allargando praticamente a tutta la provincia di Foggia.

E della questione nemmeno si è parlato nel Consiglio regionale monotematica sulla sanità pugliese, quasi fosse una questione secondaria che però diventerà primaria solo quando accadrà qualcosa di grave o ne avrà bisogno qualche “notabile” politico che solo in quel momento si accorgerà del problema.

Le prime criticità dei mesi scorsi erano state segnalate tra i Monti dauni, e sul Gargano, erano proseguite soprattutto a Lucera, poi si è passati in altri grandi centri, e l’ultimo in ordine di tempo è a Manfredonia, dove il cartello affisso fuori dalla porta nello scorso week-end informava i pazienti che il servizio sarebbe ripreso puntualmente domenica sera, invitando in caso di necessità a “rivolgersi nei Comuni limitrofi per tutte le prestazioni non differibili”.

Nessuna indicazione, però, su quali fossero quelli regolarmente aperti, e in effetti l’avviso non ne indicava alcuno.

La questione ormai sta assumendo i contorni della vera e propria emergenza, gestita in maniera pessima dai singoli distretti, dalla Asl in generale e ancora di più dal sistema sanitario regionale, nonostante le lamentele della popolazione siano sempre più diffuse. Non sono poche nemmeno nelle città dove esiste un ospedale con relativo pronto soccorso, perché molto spesso gli operatori al suo interno non possono e non devono accogliere situazioni che andrebbero indirizzate verso un medico autorizzato, per esempio, alle prescrizioni farmacologiche che in un nosocomio sono impossibili.

I sindaci sono praticamente tutti sulle barricate, sui Monti dauni sono furibondi perché scontano distanze ancora più ampie per i servizi di eventuale emergenza.

Quello di Lucera, Giuseppe Pitta, aveva annunciato una denuncia per interruzione di pubblico servizio, ma non ha poi fatto sapere se l’ha materialmente presentata.

Quella di Volturino, Giovanna Santacroce, ha protestato a voce alta anche come referente regionale dell’Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani, così come altri colleghi dei borghi più piccoli: “Se hai un anziano a casa, se hai un figlio con la febbre alta, se hai bisogno di qualcuno, non c’è nessuno. La burocrazia regionale sbaglia, si inceppa e tace. Da mesi. E intanto noi, qui nei nostri paesi, teniamo il fiato sospeso. Nessuno dovrebbe dover spiegare ai propri concittadini perché certi diritti valgono meno solo perché abitano in un piccolo paese o in montagna. Ma non molleremo”.

Quello di Celenza, Massimo Venditti, aveva denunciato già nel periodo pasquale una condizione di sostanziale inaccettabile abbandono che stanno scontando tutte le popolazione dell’Area interna, evidenziando proprio che la qualità dell’assistenza sanitaria non debba dipendere dalla posizione geografica.

Cosa stia accadendo da mesi lo spiega direttamente un medico che ha trovato grande consenso (e soprattutto alcune smentita) nelle sue esternazioni sui social network: “Nel solo mese di giugno tutte le sedi del Distretto socio-sanitario di Lucera presentavano turni di guardia medica vuoti, senza medico, chiuse – ha scritto il dottor Marco Dell’Aquila, sollecitando una presa di posizione da parte dei consiglieri regionali eletti in Capitanata – e stessa cosa per altre città di tutti i distretti della Asl Foggia. Nella centro federiciano addirittura parliamo di più di dieci turni senza medico, dieci turni con un cartello di chiusura. Nel frattempo, i pronto soccorso sono sempre più in affanno per gestire anche codici minori. Mancano i medici? Assolutamente no. Come prevede l’accordo collettivo nazionale che regola la medicina generale (cioè medici di base e quelli impiegati proprio nella guardia medica), ogni anno entro marzo le Asl devono individuare le carenze e assegnare i posti (definiti “Ruolo Unico Assistenza Primaria) tramite trasferimento nell’ambito della stessa. Eventuali posti avanzati andranno pubblicati sul Bollettino della Regione Puglia e assegnati con altro metodo, cioè quello della graduatoria regionale. La situazione è che per esempio a Lucera sono state individuate tre carenze, cioè semplicemente mancano tre medici. I colleghi che prenderanno questi posti diventeranno sia medici di base sia saranno chiamati a garantire la continuità assistenziale. Alcuni sono già disponibili e pronti per iniziare a lavorare. Ma dopo tre mesi, la Asl non ha pubblicato ancora niente, e la Regione Puglia non ha dato direttive in merito. Abbiamo a che fare con la burocrazia della Regione e peggio ancora con errori gravi e grossolani fatti dai suoi funzionari, con delibera firmata da dirigenti e assessore. Anziché indire un nuovo avviso, sono state ripubblicate le carenze del 2025, quando per esempio sempre a Lucera risultavano zero. È un passaggio non consentito nella normativa vigente e nessuno ha detto mezza parola. Da mesi ascoltiamo il silenzio totale sugli errori fatti e sulla lentezza della macchina amministrativa. Alla fine, i cittadini non hanno assistenza e intanto a tutti quanti è stato chiesto di pagare più tasse”.

r.z.