La commissione Giustizia ignora(va) Lucera

Il fatto che il primo rappresentante di Lucera non fosse stato inserito tra le personalità da invitare all’audizione della commissione Giustizia della Camera sulla riforma della geografia giudiziaria, sarebbe sufficiente da solo per far comprendere quanto sia tenuta in considerazione la questione riguardante la riapertura del tribunale locale chiuso nel 2013. Nonostante le rassicurazioni e le promesse, è evidente che neanche stavolta sarà cambiato il destino dell’amministrazione della giustizia nella città e nel resto della Capitanata. Lo abbiamo spiegato nei giorni scorsi, ricostruendo i passaggi governativi e parlamentari, con decisioni sostanzialmente già prese.

Del resto, lo ha rivelato lo stesso Giuseppe Pitta che ha dovuto protestare per farsi aggiungere in fondo alla scaletta degli interventi della seduta di martedì scorso che aveva come tema le “Disposizioni in materia di circoscrizioni”.

Nella sua consueta narrazione artefatta, manca il selfie davanti a Montecitorio per dire che lui (lui) ce la sta mettendo tutta, per il resto è stato egli stesso a raccontare come siano andate le cose e a fare ammissioni inedite: “A seguito delle mie esternazioni e doglianze – ha riferito - ho ricevuto una telefonata dal vice ministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, e un’altra dalla segreteria della commissione, con l’invito a partecipare, ma si è dovuti arrivare quasi allo scontro. Ci sarà tempo per spiegare ai cittadini i teatrini ed i retroscena della nostra esclusione dal disegno di legge e pure dall’audizione. Nel tempo che mi è stato concesso, ho rappresentato il totale fallimento della riforma della geografia giudiziaria che tredici anni fa ha colpito Lucera e il resto della provincia. Ho ribadito che la soppressione di uno dei due tribunali del territorio, proprio nel periodo in cui nasceva e si radicava la quarta mafia, è stata una scelta dannosa e sconsiderata. Ho inoltre chiarito che la riapertura del tribunale di Lucera sarebbe un’operazione a costo praticamente zero per il ministero perché l’immobile viene offerto gratuitamente dal Comune che peraltro si è dichiarato pronto a reperire le risorse necessarie alla sua ristrutturazione. Inoltre ho ricordato che la Regione Puglia, con una legge del 2023, si è resa disponibile a sopportare i costi di manutenzione ordinaria, gestione e servizio di vigilanza dell’edificio. Adesso attendiamo, mantenendo la massima attenzione, gli sviluppi parlamentari per sapere quali sorti spetteranno alla nostra città ed alla nostra provincia su un tema di vitale importanza per la sicurezza e lo sviluppo territoriale”.

Prima di lui avevano parlato molti altri davanti al presidente della commissione, l’onorevole Ciro Maschio di Fratelli d’Italia, partendo da Lucia Musti, procuratrice generale di Torino, e Marco Gabusi, rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, oltre a esponenti forensi e della politica di Capitanata che hanno a cuore la questione a livello provinciale. Tutti sono stati destinatari di domande da parte della componente della commissione, Carla Giuliano, e anche dal collega Giandonato La Salandra. Tra i pugliesi, figurano anche le presenze nell’organismo di Davide Bellomo e Marco Lacarra, assenti per l’occasione.

Le affermazioni più efficaci e appuntite sono state quelle di Giovanni Tucci, presidente degli avvocati dell’ex tribunale di Lucera, il quale ha parlato di “giustizia denegata per l’ex circondario di Lucera e per il resto della Capitanata che vive in uno stato di prostrazione e anche di illegalità. La nostra è la terza provincia in Italia, per estensione, con oltre 7.000 chilometri quadrati ma concentra tutti gli affari giudiziari in una sola sede che sconta comunque problemi di organico e strutturali. Tutte le soppressioni a cui abbiamo assistito si sono scontrate con una realtà fattuale completamente diversa. Oggi il tribunale di Foggia ha una pianta organica di 65 magistrati che sono del tutto insufficienti e comunque mai riempita del tutto, a causa di trasferimenti e variazioni che incidono direttamente sulla qualità e quantità di risposte da dare ai cittadini di un territorio fragile, in cui peraltro le attese per un esito diventano lunghissime, anche dieci anni, spesso coincidenti con i tempi di prescrizione. A ogni modo, sono numericamente inferiori rispetto a circondari simili, a Catania per esempio ce ne sono 120, e se anche li si volesse aumentare, non ci sarebbe lo spazio per metterli. In definitiva – ha aggiunto - la riforma del 2013 per noi è stata chiaramente un errore, e purtroppo chi dice il contrario è evidentemente in malafede. Oggi la politica è chiamata a rivedere ciò che si è fatto con poco o addirittura senza criterio. Il ripristino della sede circondariale di Lucera, anche con minime modifiche nella sua estensione (inserendo San Severo e dintorni, assieme ad altri Comuni dei Monti dauni e del Gargano, ndr), comporterebbe l'assunzione di circa il 40% del carico gravante oggi sul solo tribunale di Foggia, che ha pianta organica invariata. Lucera è l'unica struttura oggi presente in provincia, con 6 mila metri quadri di estensione, capace di accogliere i previsti 25 magistrati e tutto il personale amministrativo, senza contare già la presenza di tutti i presidi di forze dell’ordine già operanti anche in materia di polizia giudiziaria e il carcere distante 100 metri. Dietro ad ogni procedimento civile o penale non intrapreso, dietro ogni querela ci sono chiaramente aspettative dei cittadini che chiedono di essere tutelati dalla giustizia e oggi purtroppo dalle nostre parti non lo sono”.

E per l’occasione si è pronunciata anche l’Associazione Avvocati Garganici, con i colleghi Luigi Afferrante e Raffaele Sciscio, quest’ultimo anche nella veste di sindaco di Vico. Entrambi hanno evidenziato il dramma logistico, culturale e sociale della perdita della sezione distaccata di Rodi, avvenuta in occasione della chiusura di tutti gli uffici di Capitanata tranne il grande hub centrale del capoluogo e il Giudice di Pace di Lucera. Hanno invocato una maggiore vicinanza di un riferimento dello Stato in materia di giustizia, senza il quale il loro territorio sconta deficit di ogni tipo, partendo dagli almeno 100 chilometri necessari per raggiungere Foggia, con viabilità difficile e conseguente allontanamento dei cittadini dai bisogni di giustizia, anche a causa della maggiorazione dei costi da sostenere. La richiesta sostanziale è stata quella di riaprire un presidio che sia di riferimento per tutto il Promontorio, anche perché sarebbe un significativo ausilio per la diminuzione del contenzioso civile e penale gestito a Foggia dove l’inefficienza è conclamata proprio a causa della grande mole di lavoro a cui il grande tribunale è sottoposto.

Il sindaco di Cerignola Francesco Bonito, infine, ha sottolineato l’importanza della perdita di tutti le sezioni distaccate dalle provincia, istituite una trentina di anni fa quando proprio lui era alla Camera come deputato. Ha parlato anche a nome di Manfredonia e San Severo, evidenziando che “la loro eliminazione ha avuto anche rilevanza sociale ed economica, perché erano a servizio di un insieme di popolazioni rilevantissime e quindi assorbivano una mole assai cospicua di affari giudiziari, specie nel mio Comune. L’impatto è stato quindi terribile, poiché sul tribunale di Foggia si è riversata una quantità di affari giudiziari enorme, incidendo sull’efficienza e anche sull’attenzione verso le criminalità locali. Io credo e penso che il disegno di legge che stiamo commentando debba tornare a recuperare adeguatamente e in maniera significativa ed importante proprio il tema della efficienza che poi si affianca a quello dell’economia. Per l'autorevolezza della funzione del polo giudiziario, celebrare i processi vicino a dove ci sono gli interessi consente di percepire tutto con maggiore rispetto”.

r.z.