La puzza serale è tornata. Ma di chi è?

Il processo di realizzazione di un impianto di produzione di biometano da parte di Maia Rigenera è ormai entrato nella fase esecutiva, dopo una lunga serie di adempimenti formali e tecnici che hanno portato nel 2023 all’ottenimento della nuova Autorizzazione Integrata Ambientale per una durata decennale, a seguito di proroghe, prove e controlli sull’intero processo che prevede l’immissione nella condotta Snam del gas estratto soprattutto dai rifiuti umidi.

Non molti ricordano, e ancora meno sanno, che il via libera da parte della Provincia di Foggia e di Arpa Puglia avvenne a fronte dell’attribuzione di una sessantina di prescrizioni di varia natura, alcune finite anche alla valutazione del Tar, invocato dall’azienda che ha contestato alcune indicazioni ritenute troppo impegnative od onerose.

Sembra non sia stata mai contestata, invece, la molto delicata questione legata alla puzza, l’elemento principale su cui si concentra l’attenzione della popolazione che ha avvertito miasmi nelle ultime settimane con una frequenza molto più alta rispetto al passato. L'anno scorso, tanto per dire, in questo stesso periodo sono state sostanzialmente zero.

Bisogna dire che l’azienda in almeno 2-3 occasioni ha ammesso con molta sincerità, scrivendo direttamente al sindaco, che qualcosa non aveva funzionato nello stabilimento di Ripatetta, dove era “scappata” qualche emissione non prevista e subito rimediata.

Se quelle delle ultime sere siano direttamente attribuibili all’impresa del gruppo Fortore Energia non è possibile saperlo perché non esistono strumenti attivi in grado di stabilirlo, per cui viene meno uno dei capisaldi del pacchetto di regole a cui attenersi: nella nuova Aia sono previsti quattro livelli di sanzioni, senza comunque un orizzonte temporale definito. In caso di segnalazioni accertate e persistenti di fenomeni odorigeni anomali, in particolare durante i mesi estivi, il gestore è obbligato, su richiesta della Provincia, a ridurre i quantitativi di rifiuti in entrata. Alla prima richiesta scatterebbe il 25% (quindi arrivando a 97.500 tonnellate), alla seconda è previsto il dimezzamento, alla terza il 75% e alla quarta è stata già fissata la sospensione dell’attività.

Ma chi stabilisce se e chi abbia violato le disposizioni? E quante ne sono state accertate eventualmente finora?

A queste domande sembra non ci sia risposta nota ai cittadini che da Comune e Provincia non ricevono informazioni, sebbene Maia Rigenera sia tenuta a inviare ai due enti e ad Arpa i dati relativi ai controlli delle emissioni e informare immediatamente in caso di problemi, provvedendo a ripristinare le condizioni di conformità.

Dalle prescrizioni è prevista una precisa fissazione del cosiddetto “Indice di Respirazione Dinamico Potenziale” (che misura il valore di stabilità biologica dei campioni), con rilevazioni da concordare con Arpa mediante apposita stazione di rilevamento da cui trarre misure dei valori limite con cadenza trimestrale, con monitoraggio settimanale dei vari punti di campionamento sui vari letti del biofiltro, tramite sistema “Odorprep” gestito in maniera digitale.

A ogni modo, i cittadini possono dare il loro contributo di conoscenza e percezione, compilando l'apposito modulo sul sito di Arpa Puglia che a sua volta deve raccogliere i dati e aggregarli nella maniera migliore, così come accaduto due anni fa quando la mole di segnalazioni proveniente da Foggia portò alla convocazione di un tavolo specifico finalizzato all'individuazione precisa della fonte.

Riccardo Zingaro