Pitta ‘smemorato’ sull’uso dell’anfiteatro

Deve essere successo qualcosa nel giro di tre mesi nella considerazione dell’utilizzo dell’anfiteatro da parte del sindaco Giuseppe Pitta. Nel comizio di apertura della campagna elettorale del 19 aprile scorso, a proposito del sito romano si era espresso così: “Abbiamo allargato le sedute e adesso i cantanti pagano per venire a Lucera. Si è invertito il paradigma, sono loro che pagano noi e questo credo che sia un risultato eccezionale perché abbiamo consentito al nostro bene culturale, che costava al Comune in gestione e manutenzione ed era lì fermo, di diventare un punto di riferimento per la Puglia e per l’Italia. Ora l’anfiteatro fa parte del circuito degli anfiteatri più importanti d’Italia. Oggi vengono da noi, ci chiedono permesso e li facciamo accomodare. E questa è una vittoria per la nostra città”.

In una delibera di Giunta del 15 luglio, viceversa, viene riportato un sostanziale ripensamento, perché l’esecutivo ha concesso il patrocinio dell’ente, e ha pure disposto l’utilizzo gratuito del sito per le dieci date dei concerti di Biagio Antonacci, in programma da domani e fino al 2 agosto, e anche per le successive singole serate di Mario Biondi e Nino D’Angelo, tutte gestite e organizzate dalla “Pm Eventi”, promoter che ha indicato come referente locale delle attività l’Associazione “Strumenti e Figure”. Il suo presidente Francesco Finizio aveva chiesto il beneficio già dal 24 febbraio, quindi prima del comizio in cui sono risuonate quelle applaudite parole.

Il provvedimento (carte alla mano, come piace a Pitta) è controfirmato dagli assessori Raffaele Iannantuoni, Anna Conte, Anna Maria Soprano, Angela Zausio, Felice Scioscia e Micky De Finis e, tranne quest’ultimo, erano tutti candidati nella liste della coalizione vincitrice, per cui quasi certamente erano presenti nel momento in cui sono state fatte quelle dichiarazioni in Piazza Duomo, ma non risulta che alcuni abbia chiesto chiarimenti sulla decisione diametralmente opposta ai proclami elettorali.

La delibera contiene altre due notizie: la prima è che i lavori sul monumento sono terminati il giorno stesso della sua emanazione, e che le dodici date sono state fatte rientrare nel cartellone non ancora diffuso di “Estate Muse Stelle” condotto e finanziato in buona parte da Puglia Culture.

Non viene invece effettivamente spiegato quale sia stata la motivazione del cambiamento (questo sì) di paradigma da utilizzo oneroso a gratuito, anche perché rappresenta un precedente importante per chiunque altro voglia intraprendere iniziative del genere con previsione di biglietto all’ingresso e legittima aspirazione di lucro ricorrendo ai monumenti cittadini, magari anche alla fortezza svevo-angioina.