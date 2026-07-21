Incendi boschivi e raccolta dei frutti

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale ha presentato una proposta di legge sugli incendi boschivi che in realtà rivela anche meccanismi e retroscena poco noti in relazione alla pratica criminale di appiccare fuochi a scopo doloso.

Hanno sostanzialmente chiesto di “allineare la legge regionale 38 del 2016 sul contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia al quadro normativo nazionale. È questo lo scopo della modifica di legge che abbiamo proposto – hanno fatto sapere Tonia Spina, Dino Basile, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Andrea Ferri, Nicola Gatta, Renato Perrini, Tommaso Scatigna, Antonio Scianaro e Giampaolo Vietri - per rimediare ad un controsenso di natura tecnica, che di fatto depotenzia l'efficacia dell'azione di vigilanza e l'effetto deterrente contro gli incendi boschivi dolosi, un fenomeno tremendo che sta devastando il nostro territorio. Dal 1° giugno, quest’estate, sono già andati a fuoco oltre mille ettari in Puglia. Ogni ettaro divorato dal fuoco rappresenta una perdita per il territorio, compromette le produzioni agricole, cancella la biodiversità e causa danni incalcolabili. Il 57,4% degli incendi (quasi 6 su 10) sono dolosi, il 13,7% non è intenzionale ma colposo, innescato da comportamenti irresponsabili: fuochi accesi in prossimità di vegetazione secca, mozziconi o fiammiferi accesi, rifiuti abbandonati. Quindi, il 70% degli incendi è responsabilità dell’uomo. Gran parte degli incendi boschivi e nei pascoli viene provocata dolosamente da soggetti intenzionati a sfruttare gli effetti che ne conseguono: la distruzione della vegetazione spontanea, infatti, favorisce nei mesi successivi la nascita più rigogliosa e visibile di alcune specie di forte interesse botanico e gastronomico (come gli asparagi selvatici) e rende sensibilmente più agevole il passaggio, l'avvistamento e la raccolta di altri prodotti del sottobosco (funghi, frutti spontanei, lumache). Per contrastare fermamente questa ‘molla’ economica, nel 2016 la Regione Puglia introdusse all’articolo 5, comma 1 della legge 38 il divieto assoluto, per la durata di cinque anni, di raccogliere frutti spontanei, germogli commestibili, asparagi, funghi e lumache nelle zone boscate e nei pascoli bruciati dal fuoco. Ma si tratta di un’arma spuntata a causa del quadro di sanzioni inefficace (contenuto all’articolo 12, comma 1, lettera d) della legge), che stabilisce l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (da 250 a 500 euro) solo per chi effettui la raccolta ‘per quantità complessiva superiore ad un chilogrammo’. Questo cortocircuito limita fortemente l’azione di vigilanza di carabinieri forestali, nuclei di protezione civile, guardie ambientali e venatorie volontarie, perché se un raccoglitore abusivo viene sorpreso all'interno di un'area percorsa da incendio con un quantitativo inferiore al chilo, non può in alcun modo essere sanzionato. Questa è di fatto una via di fuga per gli ‘sciacalli’ che approfittano degli incendi per prelevare asparagi, funghi e altri prodotti del sottobosco, non esitando a devastare il patrimonio naturale della Puglia. La nostra proposta di legge, che non incide sulla finanza regionale, interviene rimuovendo la soglia quantitativa del chilogrammo dalla norma sanzionatoria. In questo modo, la sanzione pecuniaria scatterà per qualsiasi quantità raccolta nelle aree colpite da incendio, e ci auguriamo serva davvero a fermare chi specula sugli incendi, e per interessi economici mette a rischio il nostro patrimonio forestale”.

Red.