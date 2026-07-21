Lucerina morta in Piemonte

La notizia è di due giorni fa ma solo stamattina sono state accertate le origini lucerine di Rita Assunta Montagna, 34enne residente a Torino che è morta sabato scorso dopo essere caduta in un dirupo sulle montagne del vicino Comune di Bobbio Pellice.

La donna lavorava nel settore del reclutamento professionale ed era un’escursionista piuttosto esperta, per cui non sono chiare le cause di una tragedia che è stata scoperta dopo l’allarme dato sia dal fidanzato che non riceveva più risposte dalla serata alle chiamate sul cellulare, sia da alcuni amici che facevano parte dello stesso gruppo uscito per una gita ma non l’hanno più vista rientrare al rifugio dov’era diretta, dopo aver fatto una camminata in solitaria.

Per trovare il corpo sono state necessarie diverse ore, un sistema elettronico in grado di individuare il suo smartphone e l’impiego di due elicotteri e personale del 118, del soccorso alpino che ha recuperato la salma il mattino successivo, oltre a vigili del fuoco, carabinieri e guardia di finanza che indaga sull’accaduto.

Quella che al momento appare una disgrazia, dovuta a un incidente, ha fatto subito il giro d'Italia degli appassionati della montagna e sembra che la donna avesse una conoscenza diretta (anche perchè quasi coetanei) con il 33enne Francesco Forzieri deceduto ieri a Ibiza per cause ancora da accertare.

Red.